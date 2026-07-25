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Ένα νέο video με highlights του Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, δημοσίευσε η Euroleague στα social media της διοργάνωσης, αποθεώνοντας τον Αμερικανό γκαρντ του «τριφυλλιού».

Making an impact, one way or another, @nunnbetter_ always gets fans off their feet 🥵 @Paobcgr pic.twitter.com/kH6wpB1IC3 Advertisement Advertisement July 25, 2026

Ο Κέντρικ Ναν είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Euroleague την τελευταία τριετία, κατακτώντας το τρόπαιο την πρώτη του σεζόν στον Παναθηναϊκό και παίρνοντας το βραβείο του MVP τη δεύτερη.

Παράλληλα είναι και ένας από τους πιο θεαματικούς παίκτες, όπως φαίνεται και στο video της Euroleague, το οποίο έχει στη λεζάντα το εξής: «Κάνει αίσθηση, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο Κέντρικ Ναν πάντα ξεσηκώνει τους φιλάθλους».