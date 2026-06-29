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Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γνωστή τη νέα φανέλα της ομάδας μέσα από τα social media, ωστόσο προκάλεσε αίσθηση το γεγονός ότι ο Μάριο Χεζόνια απουσίαζε από την διαδικασία της φωτογράφισης.

Αντίθετα, ο Σέρχιο Γιουλ συμμετείχε στην επίσημη φωτογράφιση, την ώρα που το συμβόλαιό του εκπνέει το φετινό καλοκαίρι και η παραμονή του δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τη Marca, ο πολύπειρος γκαρντ επιθυμεί να συνεχίσει για ακόμη μία χρονιά, αν και σε περίπτωση ανανέωσης ο ρόλος του αναμένεται να είναι ακόμη πιο περιορισμένος.

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Η επιλογή της Ρεάλ να τοποθετήσει τον Γιουλ στο επίκεντρο της καμπάνιας έχει ερμηνευτεί από αρκετούς ως ένα θετικό μήνυμα για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στη φωτογράφιση συμμετείχαν επίσης οι Γκαρούμπα, Καμπάτσο και Ντεκ.

Παρόλα αυτά, η απουσία του Χεζόνια δεν πέρασε απαρατήρητη. Καθώς τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Κροάτη βρίσκονται στο επίκεντρο τις τελευταίες εβδομάδες, η μη συμμετοχή του στην παρουσίαση της νέας φανέλας αναμένεται να τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερο τη φημολογία για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.