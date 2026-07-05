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Ένα απρόοπτο περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στην Αθήνα, κατά την διάρκεια του σεμιναρίου της Ένωσης Προπονητών της Euroleague, καθώς οι Σάσα Ομπράντοβιτς και Γιάννης Σφαιρόπουλος φαίνεται πως ήρθαν σε μεγάλη αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ο Ομπράντοβιτς φέρεται να πλησίασε με απειλητική διάθεση τον Έλληνα προπονητή, προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα. Η κατάσταση έφτασε κοντά στο να ξεφύγει, με τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν, προκειμένου να αποτρέψουν τα χειρότερα.

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Οι Σέρβοι υποστηρίζουν ότι ο Ομπράντοβιτς εξέφρασε παράπονα προς τον Σφαιρόπουλο, κατηγορώντας τον ότι κατά την διάρκεια της περασμένης σεζόν, προσπάθησε να υπονομεύσει την θέση του, εξαιτίας των επαφών που έκανε με παίκτες του Ερυθρού Αστέρα. Να σημειωθεί ότι ο Ομπράντοβιτς ήταν ο διάδοχος του Σφαιρόπουλου στον πάγκο του Ερυθρού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το περιστατικό.