Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν έξαλλοι στο πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι μετά τον τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό και φώναζαν συνθήματα κατά της διοργάνωσης, χαρακτηρίζοντάς την «μαφία».

Πιο συγκεκριμένα, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 33ης αγωνιστικής της ACB με αντίπαλο την Μπασκόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε 88-83, ωστόσο το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σέρτζιο Σκαριόλο άσκησε κριτική στους διαιτητές του τελικού της Euroleague και έκανε λόγο για «αδικία» και ότι «το είδε όλη η Ευρώπη». Παράλληλα, οι οπαδοί των Μαδριλένων φώναζαν συνθήματα κατά της διοργάνωσης, καθώς τα παράπονα για την διαιτησία είναι έντονα.

El mensaje de @BerserkersRMCF al equipo al arrancar el encuentro: “Gracias Equipo, vamos juntos a por la liga”



También mostrando el enfado con el arbitraje de la final: “Euroliga Mafia” pic.twitter.com/nNItedJXTs — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) May 27, 2026

Τις προηγούμενες μέρες, Ισπανός δημοσιογράφος της AS ξέσπασε κατά των διαιτητών του τελικού τονίζοντας ότι οι Μαδριλένοι είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές, ενώ αρνήθηκε να αναφέρει τα ονόματα των διαιτητών, διότι όπως αποκαλύπτει με αυτόν τον τρόπο θα τους δώσει δημοσιότητα που δεν αξίζουν.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η Ρεάλ δικαιούνταν να κατακτήσει το 12ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. «Χάρη σε ένα τρίποντο από τον Χεζόνια, ισοφάρισε το παιχνίδι δύο λεπτά πριν το τέλος (80-80). Αλλά από εκείνη την στιγμή και μετά οι τρεις διαιτητές (που προτιμώ να μην τους ονομάσω γιατί δεν αξίζουν την δημοσιότητα) πήραν κάποιες αποφάσεις που αποδείχτηκαν καθοριστικές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.