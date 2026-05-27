Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος πανηγύρισαν με την ψυχή τους το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, τόσο την βραδιά του τελικού της Euroleague με την Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και το βράδυ της Τρίτης (26/5) στο δείπνο που παρέθεσε η ομάδα σε εστιατόριο στα νότια προάστια.

Πρωταγωνιστής τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μεταξύ άλλων έκανε βουτιές στην πισίνα και μίνι «στριπτίζ». Ο MVP του Final Four της EuroLeague και ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποφάσισε αυτή τη φορά να ξεχωρίσει μακριά από το παρκέ και χωρίς την μπάλα στα χέρια.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή, οι Αγγελόπουλοι μιμήθηκαν την viral φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από το Σούνιο. Πιο συγκεκριμένα, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρήκαν ένα μικρό τραπεζάκι, έβαλαν δύο καρέκλες γύρω και τοποθέτησαν στο κέντρο την κούπα της Euroleague, με το πλάνο να θυμίζει την φωτογραφία του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού.

Το στιγμιότυπο από το πέμπτο λεπτό του βίντεο: