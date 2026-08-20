Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα εξέλιξη προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Τόμας Γουόκαπ, σε μία υπόθεση που πλέον περνά σε διαφορετικό επίπεδο.

Μετά τα όσα έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από τον διεθνή γκαρντ και το μέλλον του στους «ερυθρόλευκους», ήρθε το σημερινό περιστατικό να προσθέσει ένα ακόμη επεισόδιο.

Advertisement

Advertisement

Ο Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις της ομάδας, όπως έγινε γνωστό από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Πλέον, οι Πειραιώτες προχωρούν άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες, με τον παίκτη να καλείται σε απολογία, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την απουσία του.

Πρόκειται αναμφίβολα για μία εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον με βάση το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την υπόθεση. Από εδώ και πέρα, αυτό που αναμένεται είναι η θέση του Γουόκαπ και φυσικά οι επόμενες αποφάσεις του Ολυμπιακού.