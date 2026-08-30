Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μονακό αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση που θέτει σε κίνδυνο την παραμονή της σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες του γαλλικού μπάσκετ.

Η Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή απέρριψε την προσφυγή του συλλόγου, επικυρώνοντας την απόφαση των αρχών να μην επιτρέψουν την εγγραφή της ομάδας στις διοργανώσεις της περιόδου 2026-27.

Τα προβλήματα ρευστότητας του βασικού χρηματοδότη οδήγησαν σε μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών και στην αποχώρηση κορυφαίων αθλητών από το ρόστερ του συλλόγου.

Παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες προσέλκυσης επενδυτών, η διοίκηση κατέθεσε νέα πρόταση χρηματοδότησης ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των οφειλών της.

Η ομάδα επιδιώκει πλέον επείγουσα επανεξέταση της υπόθεσης από το ομοσπονδιακό συμβούλιο, καθώς η τρέχουσα απόφαση δεν αφορά άμεσα τη συμμετοχή της στη EuroLeague.

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Από την κορυφή του γαλλικού μπάσκετ και τα Final Four της EuroLeague, στον κίνδυνο να βρεθεί εκτός κάθε επαγγελματικής κατηγορίας της χώρας της. Η Μονακό βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της και πλέον δίνει μάχη για την ίδια της την επιβίωση.

Η τελευταία εξέλιξη ήταν ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα. Η Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή (CNOSF) απέρριψε την προσφυγή του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις προηγούμενες αποφάσεις των αρμόδιων οικονομικών και αθλητικών αρχών. Με τα σημερινά δεδομένα, η Μονακό δεν μπορεί να εγγραφεί ούτε στην Betclic Elite ούτε στην Elite 2 για τη σεζόν 2026-27.

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Η εξέλιξη μοιάζει αδιανόητη αν αναλογιστεί κανείς την αγωνιστική πορεία της ομάδας. Η Μονακό είναι η πρωταθλήτρια Γαλλίας, ενώ μόλις το 2025 έφτασε μέχρι τον τελικό της EuroLeague.

Το πρόβλημα, όμως, δεν βρίσκεται πλέον στο παρκέ. Βρίσκεται στα οικονομικά.

Από τα μεγάλα συμβόλαια στους απλήρωτους παίκτες

Η κρίση άρχισε να γίνεται εμφανής ήδη από την περασμένη σεζόν, όταν ο βασικός χρηματοδότης και ιδιοκτήτης της ομάδας, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης.

Η ρευστότητα περιορίστηκε δραστικά και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές άρχισαν να συσσωρεύονται. Παίκτες και εργαζόμενοι παρέμεναν απλήρωτοι για μήνες, ενώ παράλληλα υπήρχαν οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, προμηθευτές και αθλητικές αρχές.

Τον Φεβρουάριο, οι παίκτες φέρεται να έλαβαν μεγάλο μέρος των αποδοχών του Δεκεμβρίου, ενώ παρέμεναν ανοιχτές υποχρεώσεις για τους επόμενους μήνες. Ανάμεσα στους παίκτες που είχαν οικονομικές εκκρεμότητες ήταν και ο Μάικ Τζέιμς.

Η κατάσταση δεν άργησε να επηρεάσει και το αγωνιστικό οικοδόμημα. Το καλοκαίρι ακολούθησε η αποχώρηση σημαντικών παικτών, μεταξύ των οποίων οι Μάικ Τζέιμς, Έλι Οκόμπο, Ματ Στραζέλ και Άλφα Ντιαλό.

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Η οικονομική ένεση των 30 εκατ. ευρώ

Η Μονακό κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει την περασμένη σεζόν χάρη σε μια σημαντική οικονομική παρέμβαση.

Σύμφωνα με τη L’Équipe, η Principauté διέθεσε περίπου 30 εκατ. ευρώ μέσω της Société Nationale de Financement, προκειμένου να στηρίξει τον σύλλογο και να του επιτρέψει να ολοκληρώσει τη χρονιά.

Παράλληλα, είχαν εξεταστεί σχέδια για νέα χρηματοδότηση και προϋπολογισμό περίπου 30 εκατ. ευρώ για τη σεζόν 2026-27.

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Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές ζητούσαν κάτι περισσότερο από μια προσωρινή οικονομική ανάσα: ήθελαν συγκεκριμένες και αξιόπιστες εγγυήσεις ότι η Μονακό θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο των υποχρεώσεών της καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας σεζόν.

Αυτό ήταν το σημείο στο οποίο το σχέδιο της ομάδας δεν έπεισε.

Τα σχέδια διάσωσης που δεν προχώρησαν

Στις 3 Ιουλίου, η DNCCG αρνήθηκε την εγγραφή της Μονακό στις επαγγελματικές κατηγορίες, επικαλούμενη ανεπαρκείς εγγυήσεις για την οικονομική βιωσιμότητα του συλλόγου.

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Η ομάδα προσέφυγε και εξασφάλισε παράταση έως τις 31 Ιουλίου, προκειμένου να παρουσιάσει ένα σχέδιο διάσωσης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε αρχικά επενδυτικό σχέδιο γύρω από τον πρώην NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν. Τα απαιτούμενα κεφάλαια, όμως, δεν έφτασαν ποτέ στους λογαριασμούς της ομάδας και το σχέδιο κατέρρευσε στις 19 Αυγούστου.

Ακολούθησε το λεγόμενο «plan Ronaldinho», με τη συμμετοχή των επιχειρηματιών Ρομέν Γκουαράν και Μπενζαμέν Ερισογλού και την εμπλοκή του ονόματος του πρώην Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή.

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Ούτε αυτή η προσπάθεια κατάφερε να δώσει εγκαίρως λύση στο οικονομικό αδιέξοδο.

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Η τελευταία ελπίδα των 10 εκατ. ευρώ

Η Μονακό, πάντως, δεν έχει εγκαταλείψει τη μάχη.

Την Πέμπτη εμφανίστηκε νέος επενδυτής από τον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων, ο οποίος φέρεται να δεσμεύτηκε για χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη σεζόν 2026-27.

Με βάση το νέο σχέδιο, ο σύλλογος υποστηρίζει ότι μπορεί να διαμορφώσει προϋπολογισμό περίπου 14 εκατ. ευρώ και να καλύψει τις άμεσες υποχρεώσεις του, μεταξύ των οποίων χρέος 2,38 εκατ. ευρώ προς τη EuroLeague και η οφειλόμενη luxury tax προς τη γαλλική λίγκα.

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Υπάρχει, όμως, ένα κρίσιμο εμπόδιο: τα νέα οικονομικά στοιχεία παρουσιάστηκαν μετά την ακρόαση της υπόθεσης από το CNOSF και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην απόφασή του.

Η Μονακό επιχειρεί πλέον την ύστατη προσπάθεια. Ζήτησε από το ομοσπονδιακό συμβούλιο της FFBB να ενεργοποιήσει το άρθρο 925 και να προχωρήσει σε επείγουσα επανεξέταση, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική κατάσταση του συλλόγου έχει πλέον μεταβληθεί ουσιωδώς.

Το μεγάλο ερώτημα για τη EuroLeague

Η απόφαση της CNOSF αφορά τις γαλλικές διοργανώσεις και δεν σημαίνει αυτομάτως αποκλεισμό της Μονακό από τη EuroLeague.

Δημιουργεί, ωστόσο, μια πρωτοφανή κατάσταση: ένας σύλλογος που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ελίτ κινδυνεύει να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία της χώρας του.

Ήδη η πρώτη συνέπεια είναι ορατή. Η Μονακό επρόκειτο να αγωνιστεί στο γαλλικό Super Cup στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, όμως τη θέση της θα πάρει η Βιλερμπάν.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο.