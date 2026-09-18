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Παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες βρέθηκαν να υπολείπονται με έντεκα πόντους στα τέλη της τρίτης περιόδου, κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ.

Καθοριστική συμβολή στη νίκη είχαν ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους και ο Ντόντα Χολ που πέτυχε double double με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία στην τελευταία περίοδο και διαχειρίστηκε επιτυχώς τις κρίσιμες επιθέσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

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Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 92-90 την Φενερμπαχτσέ στο «θρίλερ» του Άμπου Ντάμπι και είναι η ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σε μεγάλη μέρα τον Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους, τον Ντόντα Χολ να κάνει double double με 12 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ και παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν στο -11 στα τέλη της τρίτης περιόδου, έκαναν την ανατροπή και έφτασαν στην μεγάλη επικράτηση.

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Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, έχοντας τους Γουόρντ και Χολ σε πρώτο πλάνο και παίρνοντας προβάδισμα 12-10 στο 5′. Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο αντιμετώπιζαν προβλήματα στον τομέα των αμυντικών ριμπάουντ, κάτι που η Φενέρ εκμεταλλεύτηκε, με τον Μπόλντουϊν να σημειώνει πέντε συνεχόμενους πόντους και να διαμορφώνει το 15-14 υπέρ της τουρκικής ομάδας (8′). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Φενέρ να προηγείται 25-20, έχοντας αξιοποιήσει τα πολλά φάουλ και τα έξι λάθη του Ολυμπιακού.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η κατάσταση παρέμεινε ίδια για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Κι να δίνει σημαντικές λύσεις και την ομάδα του Γιασισκεβίτσιους να τρέχει επιμέρους σκορ 10-4, φτάνοντας στο +11 (35-24, 14′).

Ο Ολυμπιακός, όμως, αντέδρασε άμεσα. Μοντέρο, Εντιάι και Τζόζεφ πρωταγωνίστησαν στα επόμενα λεπτά, με τους Πειραιώτες να πλησιάζουν στο 35-31 (16′). Η Φενέρ απάντησε με νέο σερί 5-0, χάρη στους Μέλι και Σιλντς, επαναφέροντας τη διαφορά στους εννέα πόντους (40-31, 17′).

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, πάντως, ο Ολυμπιακός παρουσίασε σαφώς καλύτερη εικόνα στην άμυνα. Παράλληλα, οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ ανέβασαν την απόδοσή τους και βοήθησαν την ομάδα τους να μειώσει στο 45-43, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

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Δυνατά η Φενέρ στην τρίτη περίοδο, έφτασε στο +11

Η Φενέρ μπήκε δυναμικά στην τρίτη περίοδο και βρήκε δύο συνεχόμενα τρίποντα από το ίδιο σημείο, με Σιλντς και Μπίνγκχαμ, παίρνοντας ξανά απόσταση στο 51-47 στο 22′. Ο Ολυμπιακός απάντησε με τους Χολ και Γουόρντ και ισοφάρισε σε 53-53, αν και η αμυντική λειτουργία εξακολουθούσε να αποτελεί το βασικό του πρόβλημα.

Η επιθετική βελτίωση, ωστόσο, έφερε αποτέλεσμα και με το τρίτο τρίποντο του Ντόρσεϊ οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν μπροστά με 58-55 (24′). Η Φενέρ δεν άργησε να απαντήσει και με ένα γρήγορο 5-0 πήρε ξανά το προβάδισμα με 60-58 στο 26′. Στη συνέχεια, ο Χόρτον-Τάκερ ευστόχησε σε δύο τρίποντα και έστειλε τη Φενέρ στο +7 (69-62 στο 27′).

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Η τρίτη περίοδος βρήκε τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 78-69. Τα 16 λάθη των Πειραιωτών και οι 33 πόντοι που είχαν δεχθεί στο δεκάλεπτο αποτύπωναν με χαρακτηριστικό τρόπο τα προβλήματα της ομάδας.

Μεγάλη νίκη με Φουρνιέ, Μοντέρο, Τζόζεφ

Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει αδυναμίες στην άμυνα κοντά στο καλάθι, όμως άρχισε να πιέζει περισσότερο. Τα κλεψίματα των Φουρνιέ και Μοντέρο, σε συνδυασμό με το πρώτο τρίποντο του Εντιάι, έφεραν τη διαφορά στους πέντε πόντους (81-76 στο 33′).

Οι Πειραιώτες συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και με τον Τζόζεφ να παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο κατάφεραν να επιστρέψουν για τα καλά στη διεκδίκηση της νίκης. Ο ίδιος σημείωσε πέντε συνεχόμενους πόντους και ισοφάρισε σε 81-81 στο 34′.

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Στη συνέχεια, ο Εντιάι σκόραρε έπειτα από ασίστ του Εντιάι, δίνοντας προβάδισμα 85-83 στον Ολυμπιακό. Ένα λάθος του Γάλλου, όμως, έδωσε την ευκαιρία στον Κι να ισοφαρίσει εύκολα σε 85-85 στο 37′.

Ο Τζόζεφ, έχοντας φτάσει τους οκτώ πόντους στην τέταρτη περίοδο, δημιούργησε στη συνέχεια για τον Μοντέρο, με τον Ολυμπιακό να αποκτά σημαντικό προβάδισμα με 90-85, μόλις δύο λεπτά πριν από τη λήξη.

Η Φενέρ, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Σιλντς και Κι έφεραν ξανά το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το 90-90 στο 1:52 πριν από το τέλος, ενώ ακολούθησαν από ένα λάθος για κάθε ομάδα.

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Με 52 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο εξαιρετικός Φουρνιέ ευστόχησε και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 92-90. Ο Σιλντς αστόχησε σε τρίποντο στα 35”, ενώ στις τελευταίες επιθέσεις η Φενέρ δεν κατάφερε να βρει σκορ, με τους Χόρτον-Τάκερ και Κι να αστοχούν. Ο Ολυμπιακός άντεξε μέχρι το φινάλε και πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη και την πρόκριση.

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Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 69-78, 92-90