EUROKINISSI - Στιγμιότυπο από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό του Super Cup

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Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διασταυρώσουν ξανά τα «ξίφη» τους στον τελικό του Super Cup της Euroleague.

Οι Μαδριλένοι επικράτησαν δύσκολα της Ντουμπάι στην παράταση με 98-95, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Έντι Ταβάρες, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα και επτά ριμπάουντ.

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Με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες του Μαρτίνεθ θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της χρονιάς στο Άμπου Ντάμπι, θέλοντας να πάρουν την «ρεβάνς» για τον χαμένο τελικό στο Final Four.

Υπενθυμίζεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν νωρίτερα την Φενερμπαχτσέ με σόου του Εβάν Φουρνιέ και double double από τον Ντόντα Χολ. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (19/9) στις 20:00.