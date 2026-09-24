Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρί με 91-72 στο T-Center, πραγματοποιώντας μια ιδανική πρεμιέρα για την κανονική περίοδο της φετινής EuroLeague.

Ο Ματίας Λεσόρ κυριάρχησε στη ρακέτα με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, οδηγώντας τους πράσινους σε μια άνετη νίκη από το πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Φρανσίσκο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 18 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας και Μήτογλου για τους νικητές.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα καθ' όλη τη διάρκεια, αυξάνοντας τη διαφορά και μην επιτρέποντας στην Παρί να απειλήσει.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός κατέστησε ξεκάθαρες τις διαθέσεις του από το πρώτο δευτερόλεπτο και διέλυσε την Παρί με 91-72 στο “T-Center”, σε μια ιδανική πρεμιέρα για την κανονική περίοδο της EuroLeague.

Σε πραγματική “γιορτή” εξελίχθηκε για τον Παναθηναϊκό και τους φίλους του η πρεμιέρα της EuroLeague, που σηματοδότησε και την επίσημη έναρξη της νέας εποχής του Ζέλικο Οπράντοβιτς. Οι “πράσινοι” δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην Παρί, επιβλήθηκαν κατά κράτος στο “T-Center” (91-72) και στρέφουν το βλέμμα στο εγχώριο Σούπερ Καπ που έρχεται.

Advertisement

Advertisement

Ο Ματίας Λεσόρ έστησε “πάρτι” στο ζωγραφιστό, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Φρανσίσκο ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ θετική συνεισφορά είχαν οι Γιαμπουσέλε (13 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Μαντζούκας (10 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Μήτογλου. Για την Παρί, ο Ετιέν πέτυχε 14 πόντους, και από 11 οι Ρόντεν και Ιφί.

Ο Μαντζούκας με τρίποντο άνοιξε τον λογαριασμό της αναμέτρησης (3-0) και αργότερα έβαλε πέντε ακόμη πόντους για το 13-5. Η πρώτη διψήφια διαφορά ήρθε με τρίποντο του Φρανσίσκο για το 24-12 στο 8΄. Ο Λεσόρ με βολές έστειλε την απόσταση στους 14 (29-15), ενώ ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε και το τελευταίο καλάθι της πρώτης περιόδου (31-17), στη διάρκεια της οποίας ο Παναθηναϊκός έβγαλε μεγάλη ένταση και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Ο Φρανσίσκο συνέχισε “ζεστός” και σκόραρε πέντε διαδοχικούς πόντους για το 36-19, με τον Γουόρεν να ευστοχεί σε τρίποντο για το 36-22. Οι “πράσινοι” ξέφυγαν με 19 (42-23) χάρη σε δίποντα των Μήτογλου και Γκραντ. Στη συνέχεια, η Παρί έτρεξε το πρώτο πραγματικά καλό σερί της στο παιχνίδι και μείωσε σε 42-31 με δύο τρίποντα του Ερέρα και ένα καλάθι του Ιφί.

Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψαν αποφασισμένοι από τα αποδυτήρια και δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να πλησιάσουν περισσότερο. Το αρχικό 6-0 διαμόρφωσε το 48-31, ενώ ο Μπάντιο έφερε το +20 (55-35) στο 25΄. Ο Λεσόρ έκανε ό,τι ήθελε στη ρακέτα, κερδίζοντας συνεχώς φάουλ, και έκανε το 63-37 και έπειτα το 69-42, πριν ο Ιφί σημειώσει το τελευταίο καλάθι του τρίτου δεκαλέπτου (69-44).

Το πρώτο μισό της τέταρτης περιόδου άνηκε κυρίως στους Τάισον Ετιέν και Ματίας Λεσόρ, οι οποίοι σκόραραν τους περισσότερους πόντους μέχρι το 83-66. Ο Γραντ με τρίποντο έκανε το 86-66, ο Μήτογλου το 88-66 και ο Καλαϊτζάκης το 91-70, πριν “γράψει” το τελικό 91-72 ο Χόμες με δύο βολές.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72