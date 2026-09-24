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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρί με 91-72 στο T-Center, πραγματοποιώντας μια ιδανική πρεμιέρα για την κανονική περίοδο της φετινής EuroLeague.
- Ο Ματίας Λεσόρ κυριάρχησε στη ρακέτα με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, οδηγώντας τους πράσινους σε μια άνετη νίκη από το πρώτο δεκάλεπτο.
- Ο Φρανσίσκο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 18 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας και Μήτογλου για τους νικητές.
- Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα καθ' όλη τη διάρκεια, αυξάνοντας τη διαφορά και μην επιτρέποντας στην Παρί να απειλήσει.
Ο Παναθηναϊκός κατέστησε ξεκάθαρες τις διαθέσεις του από το πρώτο δευτερόλεπτο και διέλυσε την Παρί με 91-72 στο “T-Center”, σε μια ιδανική πρεμιέρα για την κανονική περίοδο της EuroLeague.
Σε πραγματική “γιορτή” εξελίχθηκε για τον Παναθηναϊκό και τους φίλους του η πρεμιέρα της EuroLeague, που σηματοδότησε και την επίσημη έναρξη της νέας εποχής του Ζέλικο Οπράντοβιτς. Οι “πράσινοι” δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην Παρί, επιβλήθηκαν κατά κράτος στο “T-Center” (91-72) και στρέφουν το βλέμμα στο εγχώριο Σούπερ Καπ που έρχεται.
Ο Ματίας Λεσόρ έστησε “πάρτι” στο ζωγραφιστό, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Φρανσίσκο ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ θετική συνεισφορά είχαν οι Γιαμπουσέλε (13 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Μαντζούκας (10 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Μήτογλου. Για την Παρί, ο Ετιέν πέτυχε 14 πόντους, και από 11 οι Ρόντεν και Ιφί.
Ο Μαντζούκας με τρίποντο άνοιξε τον λογαριασμό της αναμέτρησης (3-0) και αργότερα έβαλε πέντε ακόμη πόντους για το 13-5. Η πρώτη διψήφια διαφορά ήρθε με τρίποντο του Φρανσίσκο για το 24-12 στο 8΄. Ο Λεσόρ με βολές έστειλε την απόσταση στους 14 (29-15), ενώ ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε και το τελευταίο καλάθι της πρώτης περιόδου (31-17), στη διάρκεια της οποίας ο Παναθηναϊκός έβγαλε μεγάλη ένταση και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Ο Φρανσίσκο συνέχισε “ζεστός” και σκόραρε πέντε διαδοχικούς πόντους για το 36-19, με τον Γουόρεν να ευστοχεί σε τρίποντο για το 36-22. Οι “πράσινοι” ξέφυγαν με 19 (42-23) χάρη σε δίποντα των Μήτογλου και Γκραντ. Στη συνέχεια, η Παρί έτρεξε το πρώτο πραγματικά καλό σερί της στο παιχνίδι και μείωσε σε 42-31 με δύο τρίποντα του Ερέρα και ένα καλάθι του Ιφί.
Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψαν αποφασισμένοι από τα αποδυτήρια και δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να πλησιάσουν περισσότερο. Το αρχικό 6-0 διαμόρφωσε το 48-31, ενώ ο Μπάντιο έφερε το +20 (55-35) στο 25΄. Ο Λεσόρ έκανε ό,τι ήθελε στη ρακέτα, κερδίζοντας συνεχώς φάουλ, και έκανε το 63-37 και έπειτα το 69-42, πριν ο Ιφί σημειώσει το τελευταίο καλάθι του τρίτου δεκαλέπτου (69-44).
Το πρώτο μισό της τέταρτης περιόδου άνηκε κυρίως στους Τάισον Ετιέν και Ματίας Λεσόρ, οι οποίοι σκόραραν τους περισσότερους πόντους μέχρι το 83-66. Ο Γραντ με τρίποντο έκανε το 86-66, ο Μήτογλου το 88-66 και ο Καλαϊτζάκης το 91-70, πριν “γράψει” το τελικό 91-72 ο Χόμες με δύο βολές.
Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72