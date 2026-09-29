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Ο Εβάν Φουρνιέ καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των Πειραιωτών, σημειώνοντας δύο κρίσιμα τρίποντα στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται σε απόλυτη ισορροπία.

Ο Ολυμπιακός ανέτρεψε το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων και κατάφερε να διατηρήσει οριακή διαφορά μέχρι τη λήξη του συναρπαστικού αγώνα.

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Σε ένα ματς που Ολυμπιακός και Ζάλγκιρις πήγαιναν χέρι-χέρι, οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά, με τον Εβάν Φουρνιέ να υπογράφει την νίκη των Πειραιωτών με δυο απίστευτα τρίποντα για το τελικό 93-91.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης της Ζάλγκιρις Κάουνας με τον Ολυμπιακό, οι “ερυθρόλευκοι” ήταν αρκετά μουδιασμένοι. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Σάσα Βεζένκοφ ενώ είχαν εύκολες φάσεις για την κλάση τους, δεν είχαν καταφέρει να ανοίξουν λογαριασμό, με την λιθουανική ομάδα να εκμεταλλεύεται την κατάσταση και παίρνει προβάδισμα με τον Μπουτκέβιτσιους και τον Έντουαρντς να ηγούνται στα πρώτα 3 λεπτά (9-3). Στην συνέχεια οι πρωταθλητές Ευρώπης κατάφεραν να βρουν ρυθμό, με τον Γουόρντ και τον Βεζένκοφ να βρίσκουν στόχο, όπως και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, μειώνοντας άμεσα σε 11-10. Ο ρυθμός και ένταση στο ματς ανέβηκε, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην πραγματοποιεί αλλαγές στο πρώτο δεκάλεπτο, με την πεντάδα των Γουόρντ, Μίλερ-ΜακΊντάιρ, Βεζένκοφ, Τζόουνς και Ντόρσεϊ να βγάζει όλη την περίοδο, με το δεκάλεπτο να κλείνει με προβάδισμα της Ζάλγκιρις Κάουνας και το 24-21

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Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός κατάφερε με την νέα πεντάδα του στο παρκέ και τους Φουρνιέ, Εντζάι, Παπανικολάου, Χολ και Μοντέρο να βρει χώρους και να ανοίξει τους διαδρόμους στο παρκέ του Κάουνας, ανατρέποντας το σκορ στα πρώτα τρία λεπτά της δεύτερης περιόδου σε 29-26. Ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν κομβικός για την ομάδα του, καθώς την στιγμή που οι Πειραιώτες έψαχναν την μεγαλύτερη διαφορά, ο Αμερικανός γκαρντ έβρισκε σκορ για να μειώνει στο πόντο (30-31). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έφεραν την διαφορά στα μέση της περιόδου στο +9 και το 39-30, αλλά η πορεία δεν ήταν αντίστοιχη. Ένα τρίποντο του Τουμπέλις και ένα ακόμα από τον Γκριγκόνις, μαζί με ένα ακόμα δίποντο, οι Λιθουανοί έφεραν το ματς στην απόλυτη ισορροπία και το 39-39, δυο λεπτά πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οι δυο ομάδες έκλεισαν το πρώτο μέρος στην ισοπαλία και το 44-44, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί 10 παίκτες, από 10 λεπτά έκαστος στα δυο πρώτα δεκάλεπτα.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους και την 3ης περιόδου, καμία από τις δυο ομάδες δεν κατάφερε να ξεφύγει, καθώς η Ζάλγκρις είχε αρκετές ευκαιρίες να διευρύνει το προβάδισμα της, αλλά οι άμυνα των Πειραιωτών ήταν εξαιρετική σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως στην περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός είχε 0/12 τρίποντα, με τον Τάισον Γουόρντ να σπάει την “κατάρα”, ευστοχώντας σε 2 τρίποντα για το 55-52 και το προσπέρασμα των πρωταθλητών. Ο Βαλαντσιούνας αγωνιζόταν με το “ρολόι”, μιας και δεν μπορούσε να μείνει αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Η διαφορά δεν αυξήθηκε ποτέ σε υψηλά επίπεδα, με τον Ολυμπιακό να κλείνει μπροστά την τρίτη περίοδο και το 64-63, με την τελευταία περίοδο να μοιάζει καθοριστική.

Ο Βαλαντσιούνας κατάφερε να γίνει κομβικός για την Ζάλγκιρις στην τελευταία περίοδο, καθώς έδειξε πως τόσο στην επίθεση αλλά και στην άμυνα, καθώς έκανε πολύ νωρίς το 71-68 στα πρώτα δυο λεπτά της περιόδου. Ο Μοντέρο μπήκε στα δύσκολα και με ένα καλάθι και φάουλ έδειξε την παρουσία του και τον λόγο που ο Ολυμπιακός τον απέκτησε το καλοκαίρι.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 93-91