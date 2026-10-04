Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της GBL στο Ιβανώφειο και πριν το τζάμπολ του αγώνα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά η νέα μασκότ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για τη «γριά» μασκότ του Ηρακλή, γνωστού και ως «γηραιού», η οποία και ονομάστηκε «Χάιδω» από μία δημοφιλή οπαδό της ομάδας, με την οποία και φωτογραφήθηκε στο κέντρο του γηπέδου, πριν το ματς με τον Ολυμπιακό.
Η «γριά» ξεσήκωσε στη συνέχεια τον κόσμο και αποθεώθηκε από τους οπαδούς, οι οποίοι και γέμισαν το γήπεδο για τον αγώνα με τον πρωταθλητή Ευρώπης, στην πρώτη αγωνιστική της GBL.
Η νέα μασκότ του Ηρακλή θα συνοδεύει πλέον την ομάδα στα εντός έδρας παιχνίδια της.