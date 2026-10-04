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Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της GBL στο Ιβανώφειο και πριν το τζάμπολ του αγώνα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά η νέα μασκότ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τη «γριά» μασκότ του Ηρακλή, γνωστού και ως «γηραιού», η οποία και ονομάστηκε «Χάιδω» από μία δημοφιλή οπαδό της ομάδας, με την οποία και φωτογραφήθηκε στο κέντρο του γηπέδου, πριν το ματς με τον Ολυμπιακό.

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Η «γριά» ξεσήκωσε στη συνέχεια τον κόσμο και αποθεώθηκε από τους οπαδούς, οι οποίοι και γέμισαν το γήπεδο για τον αγώνα με τον πρωταθλητή Ευρώπης, στην πρώτη αγωνιστική της GBL.

Η νέα μασκότ του Ηρακλή θα συνοδεύει πλέον την ομάδα στα εντός έδρας παιχνίδια της.