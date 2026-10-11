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Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν οι Νιζέ και Κράιντς μέσα σε διάστημα τριών λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο.

Με αυτή τη νίκη ο Ηρακλής διεύρυνε το αήττητο σερί του στα πέντε παιχνίδια και βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση.

Ο Λεβαδειακός εξακολουθεί να μην έχει σημειώσει κάποιο τέρμα στο πρωτάθλημα παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

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Ο Ηρακλής επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού στο Καυτανζόγλειο για την 6η αγωνιστική της Super League, χάρη σε δύο γκολ μέσα σε διάστημα τριών λεπτών από τους Νιζέ και Κράιντς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο «Γηραιός» διεύρυνε το αήττητο σερί του στα πέντε παιχνίδια και κέρδισε σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία, την ώρα που οι Βοιωτοί εξακολουθούν να μην έχουν βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι:

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Η αναμέτρηση διεξήχθη υπό έντονη βροχόπτωση, με τους γηπεδούχους να μπαίνουν πιο δυνατά και να απειλούν από τα πρώτα λεπτά. Στο 7′, ο Λόπεθ εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ, αναγκάζοντας τον Ελιάσι σε δύσκολη επέμβαση, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Μάρκες αστόχησε με σουτ από πλεονεκτική θέση. Ο Ηρακλής συνέχισε να πιέζει και στο 16′ το σουτ του Νιζέ κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Στη συνέχεια, ο Λεβαδειακός ανέβασε την απόδοσή του και πλησίασε στο γκολ. Στο 21′, ο Ούρσι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το γύρισμα του Εμμανουηλίδη, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι, ενώ λίγο αργότερα ο Κωστής απείλησε με μακρινό σουτ. Στο 39′, ο Αθανασιάδης μπλόκαρε την προσπάθεια του Κόμπναν, ο οποίος αποχώρησε στη συνέχεια λόγω ενοχλήσεων. Πριν από την ανάπαυλα, ο Βούρος έφτασε κοντά στο γκολ για τον Ηρακλή, όμως το διαγώνιο σουτ του στο 44′ πέρασε ελάχιστα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο μέρος και στο 48′ ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση σε δυνατό σουτ του Βρακά από μεγάλη απόσταση. Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 51′ σε προσπάθεια του Εμμανουηλίδη, ενώ δύο λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Βρακά πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Ο Ηρακλής σταδιακά ισορρόπησε την αναμέτρηση και η λύση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 69′. Έπειτα από συνεργασία των Σόρια και Σαντέ Σίλβα, η μπάλα έφτασε στον Νιζέ, ο οποίος με εξαιρετικό διαγώνιο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Ελιάσι, γράφοντας το 1-0.

Τρία λεπτά αργότερα, ο «Γηραιός» έδωσε διαστάσεις δύο τερμάτων στο προβάδισμά του. Ο Νιζέ τροφοδότησε τον Σόρια, εκείνος έκανε ιδανική σέντρα από τα δεξιά και ο Κράιντς, με δυνατή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, διαμόρφωσε το 2-0 στο 72′.

Στα τελευταία λεπτά, ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Στο 84′, ο Μπαλντέ επιχείρησε σουτ που μπλόκαρε ο Αθανασιάδης, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Ηρακλής έφτασε κοντά και σε τρίτο γκολ, αλλά ο Ελιάσι απέκρουσε το σουτ του Σαντέ Σίλβα.

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Με αυτόν τον τρόπο, ο Ηρακλής πήρε μια σημαντική νίκη, επιβεβαιώνοντας την καλή του κατάσταση, ενώ ο Λεβαδειακός έφυγε από τη Θεσσαλονίκη χωρίς βαθμολογικό όφελος.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια (78′ Τσάκλα), Νανού, Ραντόγια, Σουρλής (63′ Κράινζ), Νιζέ (89′ Αναστασιάδης), Λόπεθ (46′ Σαντέ Σίλβα), Μάρκες (89′ Μιρ)

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Πάντεα, Βήχος, Πάνζο, Λιάγκας, Νίκας (63′ Μπαλντέ), Κωστή, Εμμανουηλίδης (74′ Μπάουζα), Ούρσι (63′ Σουτ), Βρακάς (74′ Ποπέσκου), Κόμπναν (45′ Οζέγκοβιτς)

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