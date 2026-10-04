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Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτησή του για ένα χρόνο.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και πλέον θα δουλεύει υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι για να προσφέρει βάθος και ποιότητα στους ψηλούς του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026/27.

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Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με το διεθνή Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, o οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27.

Με την παρουσία του Μοτιεγιούνας, ο ΠΑΟΚ προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ του. Ο Λιθουανός σέντερ είναι στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης και μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, τέθηκε πλέον στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1990 στο Κάουνας της Λιθουανίας. Με ύψος 2,13 μ., αγωνίζεται ως σέντερ και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Zalgiris (πρωταθλητής και κυπελλούχος Λιθουανίας το 2008, αλλά και πρωταθλητής της Βαλτικής Λίγκας την ίδια χρονιά) και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ιταλία (Benetton) και Πολωνία (πρωταθλητής 2012 με την Asseco Prokom), πριν μετακομίσει στο NBA.