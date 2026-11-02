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Η ΚΑΕ ΑΕΚ προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (2/11) στην κατάθεση δήλωσης υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ μέσω δωροδοκιών και δωροληψιών, καθώς και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, και αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τον Προμηθέα, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Με την ενέργειά της αυτή, η Ένωση επιφυλάσσεται ρητά για κάθε ηθική και υλική βλάβη που ενδέχεται να έχει υποστεί από τις συγκεκριμένες πρακτικές. Παράλληλα, κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο παρουσιάζει διεξοδικά τις θέσεις της και τα στοιχεία που θεωρεί σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Επιπλέον, σύμφωνα με το sport-fm.gr επανέφερε προς εξέταση την αναφορά-καταγγελία που είχε υποβάλει ήδη από το 2022, ζητώντας την περαιτέρω διερεύνησή της από τις αρμόδιες αρχές. Η ΚΑΕ ΑΕΚ επιδιώκει έτσι να διασφαλίσει την πλήρη εξέταση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Την ίδια ώρα και η ΚΑΕ Μαρούσι προτίθεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μέσω του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

(Πηγή: dikastiko.gr)