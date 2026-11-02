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Στο Δικαστικό Μέγαρο της Ευελπίδων αναμένεται να βρεθεί σήμερα (02/11) στις 11:00 το πρωί ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προκειμένου να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο άλλοτε διεθνής μπασκετμπολίστας και ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησε ο ίδιος να καταθέσει, με την πρόθεσή του να έχει γίνει γνωστή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Ανδρέα Μητσαϊνά, ο οποίος είχε βρεθεί ενώπιον του ανακριτή στις 23 Οκτωβρίου.

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Το όνομα του Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς το 2018, όταν ήταν προπονητής του Άρη, είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή σε αναμέτρηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τον Φάρο Κερατσινίου.

Στο μεταξύ, για την υπόθεση έχουν κριθεί προφυλακιστέοι οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης. Μετά από κοινή απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, αποφασίστηκε επίσης η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, ενώ στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκαν κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.