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Η αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Προμηθέα Πατρών συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας των εξελίξεων γύρω από το πολύκροτο σκάνδαλο basketgate, με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου σε βάρος του προέδρου της ΕΟΚ και για τη σχέση του με τον Προμηθέα Πατρών. Ακολούθησε αρχικά η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για ανάκληση του πιστοποιητικού και στη συνέχεια η παρέμβαση της Δικαιοσύνης, με τις γνωστές εξελίξεις και την προφυλάκιση του Λιόλιου.

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Το συγκεκριμένο υπόβαθρο έδωσε ιδιαίτερη ένταση στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής, όπου το Μαρούσι φιλοξένησε τον Προμηθέα στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Μάλιστα, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, φίλαθλοι των γηπεδούχων πέταξαν ψεύτικα χαρτονομίσματα στο παρκέ.

Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν και στις εξέδρες, όπου αναρτήθηκαν τρία πανό με σαφείς αναφορές στις τελευταίες εξελίξεις που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο ελληνικό μπάσκετ. Το πρώτο από αυτά έγραφε «Προμηθέας Δεσμώτης». Τα άλλα δύο, ωστόσο, είχαν σαφώς πιο επιθετικό περιεχόμενο, με ξεκάθαρους αποδέκτες.

Δείτε εικόνες:

EUROKINISSI – Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών