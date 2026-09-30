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Ο οδηγός ενός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω σε τζαμαρία καταστήματος στο Μαρούσι το βράδυ της Τρίτης (29/9).

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12:30 το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, ο οδηγός προσέκρουσε με το όχημα στην τζαμαρία του εν λόγω καταστήματος με αλουμίνια επί της Λεωφόρου Κηφισίας και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο συμβάν.

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Το ατύχημα συνέβη στο ρεύμα προς την Κηφισιά, με τον οδηγό να χάνει για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Στην συνέχεια, το ΙΧ καβάλησε το πεζοδρόμιο και καρφώθηκε στην τζαμαρία του καταστήματος, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Από τον έλεγχο που έκανε η Τροχαία δεν προέκυψε κάποια παράβαση, ενώ ο οδηγός δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.