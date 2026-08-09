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Δύο συλλήψεις έγιναν την Κυριακή, 9 Αυγούστου, σε Μαρούσι και Χίο για φωτιές από αμέλεια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, έκαναν χρήση ψησταριάς και βενζινοκίνητης αντλίας αντίστοιχα, κοντά σε δασική έκταση, προκαλώντας πυρκαγιές.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. και των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, για δύο φωτιές σε Μαρούσι και Χίο, για τις οποίες ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

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Ειδικότερα:

– Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα, 9 Αυγούστου 2026, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών 86χρονος ημεδαπός, καθώς στις 12:09 διαπιστώθηκε να κάνει χρήση συσκευής έψησης (ψησταριάς) πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 (πολύ υψηλή).

– Στην Τ.Κ. Παρπαριάς, στη Δ.Ε. Αμανής του Δήμου Χίου, συνελήφθη ημεδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, περί ώρα 13:50, όταν από βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε προκλήθηκε μικρής έκτασης αγροτική πυρκαγιά εντός αγροτεμαχίου.