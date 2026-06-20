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Η μεγάλη επένδυση ύψους 380 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι, που συνδέεται με τη μετεγκατάσταση του Καζίνου Πάρνηθας στο κτήμα Δηλαβέρη, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στα βόρεια προάστια της Αθήνας, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει το έργο είναι η αυξημένη ζήτηση για στάθμευση, καθώς η λειτουργία του νέου συγκροτήματος εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ συνολικής δυναμικότητας 836 θέσεων, αριθμός που ξεπερνά κατά 4,5% τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

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Το έργο υλοποιείται μέσω της συμφωνίας μεταξύ της ΜΕΤΚΑ και της North Star Entertainment και περιλαμβάνει τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, καζίνο, χώρων εκδηλώσεων και εστίασης. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες για τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και υποδομών που θα είναι διαθέσιμες στους κατοίκους της περιοχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κυκλοφοριακή αναβάθμιση της περιοχής, καθώς η νέα δραστηριότητα αναμένεται να επιβαρύνει έναν ήδη κορεσμένο οδικό άξονα. Σχεδιάζονται παρεμβάσεις στον κόμβο των λεωφόρων Κηφισίας και Σπύρου Λούη, στους παραδρόμους γύρω από το έργο, αλλά και κατά μήκος της Σπύρου Λούη, με στόχο τη βελτίωση της ροής των οχημάτων.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος της έκτασης πρόκειται να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Από τα συνολικά 50 στρέμματα του ακινήτου, τα 25 στρέμματα παραχωρούνται στον Δήμο Αμαρουσίου για τη δημιουργία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων συνολικής έκτασης περίπου 30.000 τ.μ.

Με την ολοκλήρωσή του, το νέο συγκρότημα φιλοδοξεί να αλλάξει το αναπτυξιακό προφίλ της περιοχής, συνδυάζοντας εμπορικές χρήσεις, νέες υποδομές και παρεμβάσεις που επηρεάζουν όχι μόνο το σημείο της επένδυσης αλλά και ολόκληρο το βόρειο τμήμα της Αθήνας.