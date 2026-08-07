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Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Μαρούσι, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κατοχή του εντοπίστηκαν 106 συσκευασίες με συνολικά 243 γραμμάρια χασίς, οι οποίες φέρεται να ήταν έτοιμες προς διακίνηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026), όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν τον 35χρονο μαζί με ακόμη δύο άτομα στον προαύλιο χώρο σχολείου.

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Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 35χρονος φέρεται να πέταξε στο έδαφος δύο σακούλες που περιείχαν τις συσκευασίες με το χασίς. Μόλις οι τρεις άνδρες αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν τις δύο σακούλες και, κατά την έρευνα, εντόπισαν συνολικά 106 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 243 γραμμάρια χασίς. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν.

Λίγη ώρα αργότερα, έπειτα από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο και τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.