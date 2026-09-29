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Ένας 14χρονος μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από καυγά με έναν 15χρονο σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες, Δεύτερα 28 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 12 το μεσημέρι, ο 15χρονος επιτέθηκε με γροθιές σε έναν 14χρονο τραυματίζοντας τον στο κεφάλι.

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Μετά το περιστατικό, ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους γιατρούς. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 15χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.

Πηγή: ΑΠΕ