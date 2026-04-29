Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα με το ηλεκτρικό πατίνι για έναν μαθητή Γυμνασίου στην Ηλεία, ο οποίος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που διερχόταν από το σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, το πριστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια, όταν ο 13χρονος μαθητής της Γ’ Γυμνασίου κινούνταν από την περιοχή του προφήτη Ηλία προς το κέντρο του χωριού και προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Advertisement

Advertisement

Τότε, ο νεαρός εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα. Ο 13χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεστένων και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ilialive.gr