Συσκευασία κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 1.060 γραμμαρίων εντοπίστηκε σε παραλία του Βαρθολομιού το μεσημέρι της Μ.Δευτέρας από αλλοδαπούς περιπατητές.

Η ποσότητα κατασχέθηκε και εστάλη στη Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου προς εξέταση, ενώ ο χώρος εξερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Ήλιδας και συνοδούς αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο νεότερο στοιχείο για την προέλευση των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πύργου σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών-μεταφορά.