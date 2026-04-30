Χθες το απόγευμα ο μικρός Κωνσταντίνος βγήκε όπως συνήθιζε με έναν φίλο του στο χωριό. Όπως πάντα με τα αγαπημένα τους πατίνια, που δεν αποχωρίζονταν στιγμή. Η βόλτα όμως κατέληξε σε θρήνο για τους γονείς και τη γιαγιά του 13χρονου παιδιού αλλά και για όλο το χωριό.

«Είμαστε διαλυμένοι. Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», είπε η γιαγιά του 13χρονου.

Το κλίμα στο χωριό του 13χρονου είναι ιδιαίτερα βαρύ. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση, φίλοι και συμμαθητές του άτυχου παιδιού συγκεντρώνονται στο σημείο του δυστυχήματος και αφήνουν λουλούδια στη μνήμη του, με τις εικόνες να συγκινούν.

Σπαρακτικά τα λόγια του πατέρα και της μητέρας. Θρήνος και στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου διεκόμισθη το παιδί. Στο σημείο της τραγωδίας, λουλούδια από τους φίλους και τους συμμαθητές του Κωνσταντίνου.

Αύριο η οικογένεια, οι φίλοι και όλο το χωριό θα αποχαιρετήσουν τον Κωνσταντίνο στις 11 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 13χρονου παραμένει σε κατάσταση σοκ, με τους συγγενείς του παιδιού να μιλούν στο Live News εκφράζοντας την οδύνη τους.

«Το πατίνι το έκανε δώρο η οικογένεια. Το έπαιρνε συνέχεια. Το έπαιρνε συνέχεια και ξέφευγε και με την ταχύτητα, όπως κανένα παιδάκι δεν προσέχει. Όλα τα παιδάκια τρέχουν», ανέφερε η γιαγιά του 13χρονου στο Mega.

Αναφερόμενη στις συνθήκες του δυστυχήματος, εξήγησε ότι ο δρόμος ήταν στενός, με ένα όχημα σταθμευμένο, ενώ το αυτοκίνητο που χτύπησε τον 13χρονο δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα λόγω της γειτονιάς. Όπως είπε, «ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Στενός ο δρόμος. Το άλλο εν κινήσει, αργά πήγαινε, δεν πήγαινε γρήγορα ο άνθρωπος, γιατί ήταν μέσα σε γειτονιά. Προσπέρασε το ένα πατίνι, έκανε τον ελιγμό και ο Κωνσταντίνος έτυχε την ώρα που ήταν παράλληλα με το σταθμευμένο και δεν είχε χώρο».

Παρά τον ανείπωτο πόνο, η οικογένεια δεν στρέφεται κατά του οδηγού, τονίζοντας πως και εκείνος βιώνει τη δική του τραγωδία. «Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα, εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», τόνισε η γιαγιά του 13χρονου.

Με πληροφορίες, εικόνες και βίντεο από Tempo24