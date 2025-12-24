Θλίψη για τη στυγερή δολοφονία ενός 13χρονου Βρετανού στην Πορτογαλία που σύμφωνα με τις αρχές πέθανε από τα χέρια του πρώην συντρόφου της μητέρας του που τον μαχαίρωσε θανάσιμα.

Συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού κατακλύζουν τη Βρετανία για τον 13χρονο Βρετανό μαθητή Άλφι Χάλετ, που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην Πορτογαλία την Τρίτη 23.12.2025 με τον δράστη να βάζει τέλος στη ζωή του λίγη ώρα αργότερα προκαλώντας έκρηξη από διαρροή αερίου.

Advertisement

Advertisement

Η μητέρα του, επίσης Βρετανίδα υπήκοος, και μέλος της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Φρουράς (GNR) τραυματίστηκε στην έκρηξη, αλλά επέζησε.

Η ομάδα μπάσκετ στην οποία αγωνιζόταν απέτισε φόρο τιμής αργά το βράδυ της Τρίτης, δημοσιεύοντας μια εικόνα με μαύρη κορδέλα και αναφερόμενη στη δυναμική παρουσία του στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου. Είπαν με θλίψη ότι ο Άλφι είχε παίξει «τόσο καλά» στον αγώνα το Σάββατο που «φαινόταν σαν να ήξερε ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι».

Περιφερειακές ενώσεις καλαθοσφαίρισης εξέφρασαν επίσης τη βαθιά τους θλίψη για το τραγικό περιστατικό που κόστισε τη ζωή του Άλφι, στο μικρό πορτογαλικό χωριό Καζάις, κοντά στο Τομάρ, όπου είχε εγκατασταθεί μαζί με τη μητέρα του που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί βαριά τραύματα.

A Associação de Basquetebol de Santarém manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do atleta Alfie Hallett do SC Cem Soldos



À família, amigos, colegas de equipa e a toda a comunidade do basquetebol, a AB Santarém endereça as mais sentidas condolências. pic.twitter.com/JQJDwojKH0 — Associação de Basquetebol Santarém (@ABSantarem) December 23, 2025

Ο 43χρονος δράστης, είναι ο Γκονσάλο Καρβάλιο. Πρόκειται για Πορτογάλο υπήκοο με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, έχοντας μαχαιρώσει θανάσιμα έναν άνδρα 35 φορές σε πάρκο. Είχε εκτίσει σχεδόν 15 χρόνια στη φυλακή, πριν αποφυλακιστεί πρόωρα λόγω καλής διαγωγής.

Γείτονες ανέφεραν ότι η μητέρα του Άλφι είχε καταθέσει επανειλημμένες καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της, τον οποίο περιέγραφαν ως εμμονικά ελεγκτικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τον έβλεπαν συχνά να παραμένει μέσα στο αυτοκίνητό του παρκαρισμένος έξω από το σπίτι όπου εκείνη ζούσε με τον γιο της στο Καζάις, περίπου 90 λεπτά βορειοανατολικά της Λισαβόνας. Παρά τον χωρισμό τους, το ζευγάρι είχε θεαθεί μαζί σε τοπικά καταστήματα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που οδήγησε ορισμένους στο να πιστέψουν πως είχε υπάρξει επανένωση, αν και η ένταση υπήρχε ακόμα.

Advertisement

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Καρβάλιο, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος καταστήματος, επιτέθηκε αρχικά στη μητέρα και στη συνέχεια μαχαίρωσε επανειλημμένα τον 13χρονο Άλφι. Ακολούθως, προκάλεσε θανατηφόρα τραύματα στον εαυτό του με το ίδιο μαχαίρι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης είχε οχυρωθεί μέσα στο σπίτι και προκάλεσε σκόπιμα έκρηξη αερίου τη στιγμή που οι αστυνομικοί έφταναν στο σημείο, γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας διασώστης.

Η μητέρα, η οποία είχε δεχθεί ξυλοδαρμό και βρέθηκε δεμένη στα χέρια και στα πόδια, κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει γείτονες ζητώντας βοήθεια, πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο Χάιμε Λόπες, γείτονας που τη βοήθησε, περιέγραψε τη φρικτή εικόνα που αντίκρισε: «Ήταν πολύ τρομαγμένη και άσχημα χτυπημένη στο πρόσωπο. Μου φάνηκε πως ακόμη και τα δόντια της ήταν σπασμένα. Είχε πολύ αίμα στα χέρια της και πλαστικά δεματικά γύρω από αυτά και στους αστραγάλους της».

Advertisement