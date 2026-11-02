ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ.

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Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ κατέθεσε ως μάρτυρας ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος παρέμεινε για περίπου 40 λεπτά στο γραφείο του 9ου τακτικού ανακριτή.

Ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ κλήθηκε να περιγράψει όσα γνωρίζει για την υπόθεση, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στο περιστατικό της αποβολής του από αγώνα το 2018, έπειτα από αποφάσεις διαιτητή που βρίσκεται σήμερα μεταξύ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση του Φάρου με τον Άρη, τον οποίο προπονούσε εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας όσα συνέβησαν στο γήπεδο και κάνοντας λόγο για αλλοίωση του αποτελέσματος.

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Βγαίνοντας από τα δικαστήρια, ο Παναγιώτης Γιαννάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, λέγοντας: «Πάντα έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θα βρει αυτή τρόπο για να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «όλα αυτά κάνουν κακό στο μπάσκετ», προσθέτοντας πως «με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν βγαίνουν συμπεράσματα».

Για τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ ανέφερε ότι διατηρούσε μαζί του τυπικές σχέσεις, ενώ αναφερόμενος στην αποβολή του το 2018 σημείωσε: «Αισθάνθηκα αδύναμος και ότι ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, τέλος, ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ, δηλώνοντας ωστόσο πρόθυμος να συνδράμει όποιον του ζητήσει τη βοήθειά του.

Πηγή: dikastiko.gr