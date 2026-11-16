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Οι αρχές εντόπισαν στις αποσκευές του αθλητή σχεδόν 34 κιλά ισχυρής ποικιλίας κάνναβης, τις οποίες είχε εγκαταλείψει στο πάρκινγκ του αεροδρομίου.

Ο συλληφθείς έφτασε στη χώρα προερχόμενος από την Ταϊλάνδη, ισχυριζόμενος ότι ο σκοπός της επίσκεψής του ήταν η επαγγελματική δικτύωση στον χώρο του μπάσκετ.

Ωστόσο, στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο του 28χρονου οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο παίκτης εμπλέκεται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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Η υπηρεσία καταπολέμησης των ναρκωτικών της Νιγηρίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι συνέλαβε έναν Αμερικανό επαγγελματία μπασκετμπολίστα, ο οποίος είχε 33,95 κιλά κάνναβης στις αποσκευές του κατά την άφιξή του στο κύριο αεροδρόμιο.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (NDLEA) κατονόμασε τον παίκτη ως τον 28χρονο Greene Da’monte Khiree, καταγόμενο από τη Σαβάνα της Γεωργίας.

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Συνελήφθη την Τετάρτη στο πάρκινγκ του κύριου διεθνούς αεροδρομίου του Λάγος, αφού «παρατηρήθηκε να εγκαταλείπει τις δύο αποσκευές που είχε παραδώσει πριν επιχειρήσει να εξέλθει από το αεροδρόμιο μόνο με τις χειραποσκευές του», ανέφερε η NDLEA σε ανακοίνωσή της.

Οι βαλίτσες, στις οποίες υπήρχαν ετικέτες με το όνομά του, ήταν γεμάτες με 16 πακέτα «Loud», που περιγράφεται ως «ισχυρή ποικιλία κάνναβης», ανέφερε η NDLEA, η οποία δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες του παίκτη με βαλίτσες γεμάτες τα φερόμενα ναρκωτικά.

JUST IN: US pro basketball player Da’monte Khiree Greene (28, Savannah, GA) arrested at Lagos’ Murtala Muhammed Airport after NDLEA found ~75 lbs (34 kg) of cannabis (“Loud”) in two abandoned bags bearing his name. He arrived from Thailand via Dubai, claimed he was visiting to “build networks” for his career, but agents say phone evidence points to involvement. A tracking device was also recovered. — Nigeria Stories (@NigeriaStories) November 16, 2026

Είχε φτάσει στο Λάγος από την Ταϊλάνδη, όπου, όπως είπε, ζούσε και έπαιζε επαγγελματικό μπάσκετ από τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι ισχυρίστηκε ότι επισκεπτόταν τη Νιγηρία για να «δημιουργήσει δίκτυα για την καριέρα του στο μπάσκετ», αλλά η εξέταση του κινητού του τηλεφώνου αποκάλυψε στοιχεία που υποδηλώνουν τη «γνώση και τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», αναφέρει το CBS News.

Η FIBA έχει εγγεγραμμένο παίκτη με το όνομα DaMonte Greene, έναν πλέι μέικερ, μία από τις πρόσφατες εμφανίσεις του οποίου ήταν στο Phuket Elite Cup τον Σεπτέμβριο.

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Ο Greene ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της ημιεπαγγελματικής ομάδας Georgia Bombers κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24, με μέσο όρο 26,3 πόντους ανά αγώνα, σύμφωνα με το Basketball Job Market.

Η Νιγηρία θεωρείται κέντρο διακίνησης και παραγωγής ναρκωτικών που προορίζονται για άλλες χώρες, αλλά οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα λαθραία ναρκωτικά καταλήγουν και στις τοπικές αγορές.

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