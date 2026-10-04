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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τους παίκτες του που έβγαλαν ενέργεια μετά από την διαβολοβδομάδα της Euroleague στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Δόξα Λευκάδας.

Ο Σέρβος προπονητής ήταν πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση του Παναθηναϊκού, ενώ στη συνέντευξη Τύπου ενημέρωσε και για την κατάσταση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος δεν αγωνίστηκε ούτε στο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος.

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Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Μετά από δυο αγώνες της Euroleague το σημαντικότερο για εμάς ήταν να βρούμε κίνητρο και ενέργεια, το κάναμε και είμαι πολύ υπερήφανος για τους παίκτες μου, παρά το γεγονός ότι ήταν 10 οι διαθέσιμοι παίκτες για σήμερα, έπρεπε να προστατέψουμε κάποιους για σήμερα, μεταξύ αυτών και ο Μπάντιο. Κάναμε καλό ματς, μοιράσαμε τα λεπτά απέναντι σε μια ομάδα που ήρθε έτοιμη, έκανε καλό παιχνίδι και της ευχόμαστε τα καλύτερα στην σεζόν»

Για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και την κατάσταση του: «Ο Νίκος ένιωσε ένα πόνο στην μέση πριν το παιχνίδι με την Μακάμπι. Το ιατρικό επιτελείο έκανε ότι μπορούσε για να δώσει το παρών, ωστόσο ήταν δύσκολο. Έκανε προπόνηση χθες, είχα μια κουβέντα μαζί του μετά τον αγώνα, μου είπε ότι νιώθει καλύτερα αλλά όχι στο 100%. Αύριο έχουμε ρεπό και με την προπόνηση που θα ακολουθήσει θα δούμε πως θα πάει μέσα στην εβδομάδα»