Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Όλοι θέλουμε πιο δυνατά, λαμπερά και υγιή μαλλιά, όμως συχνά αναζητούμε τη λύση σε ακριβά προϊόντα ή θεραπείες, παραβλέποντας τη σημασία των καθημερινών μας συνηθειών. Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατάσταση των μαλλιών μας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από μικρές κινήσεις που επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα: από τον τρόπο που τα λούζουμε και τα στεγνώνουμε μέχρι τη διατροφή μας και την προστασία τους από τον ήλιο.

Ορισμένες απλές αλλαγές στη ρουτίνα περιποίησης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της φθοράς, του σπασίματος και της θαμπής όψης της τρίχας.

Advertisement

Advertisement

Ποιες συνήθειες αξίζει να υιοθετήσουμε για να χαρίσουμε στα μαλλιά μας την καλύτερη δυνατή φροντίδα;

1. Λουζόμαστε σωστά

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι ότι απλώνουμε το σαμπουάν σε όλο το μήκος των μαλλιών. Όπως αναφέρει το AAD – Tips for Healthy Hair το σαμπουάν πρέπει να εφαρμόζεται κυρίως στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο αφρός που ξεπλένεται αρκεί για να καθαρίσει τα μήκη και τις άκρες. Το conditioner, αντίθετα, είναι καλύτερο να εφαρμόζεται από τη μέση της τρίχας και κάτω.

2. Αποφεύγουμε το πολύ καυτό νερό

Το πολυ ζεστό νερό μπορεί να αφαιρέσει τα φυσικά έλαια της τρίχας και να κάνει τα μαλλιά πιο ξηρά και ευάλωτα στο σπάσιμο. Όπως σημειώνουν ειδικοί στο realsimple.com προτείνεται το χλιαρό νερό κατά το λούσιμο και ένα πιο δροσερό ξέβγαλμα στο τέλος, το οποίο βοηθά στη λείανση της επιφάνειας της τρίχας και χαρίζει περισσότερη λάμψη.



3. Στεγνώνουμε τα μαλλιά χωρίς τριβή

Τα βρεγμένα μαλλιά είναι πιο ελαστικά αλλά και πιο ευάλωτα σε φθορά. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Dermatology έδειξε ότι η υπερβολική θερμότητα από το πιστολάκι μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην επιφάνεια της τρίχας, ενώ το απαλό στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία μειώνει τον κίνδυνο φθοράς. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να απομακρύνουμε απαλά την υγρασία με μια πετσέτα μικροϊνών και να αποφεύγουμε το έντονο τρίψιμο.

4. Περιορίζουμε τη θερμότητα από εργαλεία styling

Advertisement

Εκτός από το πιστολάκι οι συσκευές όπως οι ισιωτικές και τα ψαλίδια για μπούκλες μπορούν να αποδυναμώσουν την τρίχα όταν χρησιμοποιούνται συχνά ή σε υψηλές θερμοκρασίες. Το realsimple.com συνιστά τη χρήση προϊόντων θερμοπροστασίας και τη ρύθμιση των εργαλείων στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία που προσφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.



5. Αποφεύγουμε τα πολύ σφιχτά χτενίσματα

Οι δερματολόγοι προειδοποιούν ότι η συνεχής τάση που ασκείται στους θύλακες της τρίχας από πολύ σφιχτές αλογοουρές, κοτσίδες ή κότσους μπορεί να οδηγήσει σε αλωπεκία από έλξη. Σύμφωνα με την American Academy of Dermatology, όταν η κατάσταση εντοπιστεί νωρίς είναι συχνά αναστρέψιμη, όμως η χρόνια καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια μαλλιών. Για αυτό προτείνεται να εναλλάσσουμε χτενίσματα και να προτιμούμε πιο χαλαρά πιασίματα.



6. Φροντίζουμε τα μαλλιά μας και τη νύχτα

Η βραδινή φροντίδα των μαλλιών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φθοράς. Σύμφωνα με ειδικούς του Sleep Foundation, οι μεταξωτές ή σατέν μαξιλαροθήκες δημιουργούν λιγότερη τριβή σε σχέση με το βαμβάκι, γεγονός που μπορεί να περιορίσει το φριζάρισμα και το μπέρδεμα των μαλλιών κατά τη διάρκεια του ύπνου. Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγουμε να κοιμόμαστε με εντελώς βρεγμένα μαλλιά, καθώς είναι πιο επιρρεπή στο σπάσιμο.

Advertisement

7. Δεν ξεχνάμε την προστασία από τον ήλιο

Όπως το δέρμα, έτσι και τα μαλλιά επηρεάζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να ξηράνει την τρίχα, να ξεθωριάσει το χρώμα της και να την κάνει πιο εύθραυστη. Η Cleveland Clinic προτείνει καπέλο, προϊόντα με UV προστασία και αποφυγή της έντονης έκθεσης τις ώρες αιχμής.

8. Δίνουμε προσοχή στη διατροφή μας

Advertisement

Η τρίχα αποτελείται κυρίως από κερατίνη, μια πρωτεΐνη που χρειάζεται τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά για να σχηματιστεί σωστά. Πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, σίδηρος, ψευδάργυρος, βιταμίνη D και βιταμίνες του συμπλέγματος Β θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες για τη φυσιολογική ανάπτυξη των μαλλιών. Σύμφωνα με το Harvard Health Publishing, οι ελλείψεις σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορεί να σχετίζονται με αυξημένη τριχόπτωση.

Με πληροφορίες από: AAD – Tips for Healthy Hair , realsimple.com , Annals of Dermatology , Sleep Foundation , Cleveland Clinic , Harvard Health Publishing .











Advertisement

Advertisement