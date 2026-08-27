Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η γενιά Gen Z στρέφεται προς την τάση «community-maxxing», επιδιώκοντας τη δημιουργία δια ζώσης σχέσεων μέσω κοινών δραστηριοτήτων και ομαδικών δράσεων εκτός οθόνης.

Η στροφή αυτή αποτελεί αντίδραση στην ψηφιακή απομόνωση και τη μοναξιά, καθώς οι νέοι αναζητούν ουσιαστική ανθρώπινη επαφή και την αίσθηση του ανήκειν.

Μέσα από λέσχες, εθελοντικές πρωτοβουλίες και την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων για τον συντονισμό συναντήσεων, οι νέοι ενισχύουν την κοινωνικοποίησή τους.

Η τάση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κενών που αφήνει η ψηφιακή επικοινωνία, ενδυναμώνοντας παράλληλα την ψυχική υγεία και την ανθεκτικότητα των νέων ανθρώπων.

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Η Gen Z φαίνεται να γυρίζει την πλάτη στο ατελείωτο doomscrolling και να αναζητά ξανά την ανθρώπινη επαφή, μέσα από μια νέα τάση που έχει γίνει γνωστή ως «community-maxxing».

Τι είναι το «community-maxxing»

Ο όρος (στα ελληνικά αποδίδεται: «στροφή στην κοινότητα») περιγράφει την προσπάθεια της Gen Z να δημιουργήσei δια ζώσης σχέσεις με ανθρώπους γύρω τους, συνήθως μέσα από κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Λέσχες βιβλίου, ομάδες χειροτεχνίας και ζωγραφικής, πεζοπορία, και άλλες δραστηριότητες εκτός οθόνης αποκτούν ξανά δημοτικότητα, καθώς οι νέοι αναζητούν τρόπους να μοιραστούν τα ενδιαφέροντά τους και να γνωρίσουν ανθρώπους με παρόμοιες ανησυχίες.

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Και τα social media στην προκειμένη περίπτωση βοηθούν σε αυτό, καθώς μέσα από αυτά οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να βρουν ομάδες για τρέξιμο, βραδινές πεζοπορίες, μονοήμερες εκδρομές στη φύση, βραδιές για singles και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να αφήσουν τα κινητά και να συναναστραφούν με άλλους.

Ωστόσο, το community-maxxing δεν περιορίζεται απλώς τις εξόδους και τις δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Αφορά και την αίσθηση ότι ανήκεις στην κοινότητα όπου ζεις, γνωρίζεις τους γείτονές σου, τις ανάγκες της περιοχής του και μπορείς να συνεισφέρεις με τον τρόπο σου σε οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει.

Ο εθελοντισμός είναι εξίσου μία «τάση» που επανέρχεται δυναμικά και φαίνεται να προσελκύει το ενδιαφέρον της Gen Z, καθώς μέσω αυτού έχει τη δυνατότητα αφενός να γνωρίσει κόσμο και να κοινωνικοποιηθεί και αφετέρου να βιώσει το αίσθημα της προσφοράς.

Η μοναξιά μαστίζει τη Gen Z

Πίσω από τη στροφή των νέων σε δραστηριότητες, εκτός από την αποχαύνωση και τον εθισμό που προκαλούν τα social media, βρίσκεται και ένα πιο σοβαρό ζήτημα: η μοναξιά. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Guardian, το 2023 ένας στους δέκα νέους ενήλικες στις ΗΠΑ δεν είχε ούτε ένα λεπτό πρόσωπο με πρόσωπο κοινωνικής επαφής σε μια μέση ημέρα. Στη Βρετανία, το 33% των ατόμων ηλικίας 16-29 ετών δήλωσαν ότι αισθάνονταν μοναξιά συχνά, πάντα ή κάποιες φορές.

Tα social media φαίνεται πως δεν είναι ικανά να καλύψουν το κενό που αισθάνονται οι νέοι και να βρουν λύση στα αξιέξοδα και τους προβληματισμούς και για αυτό στρέφονται σε πιο ουσιώδεις λύσεις. Η επικοινωνία, η ανθρώπινη επαφή, το μοίρασμα των σκέψεων, η εξωστρέφεια, οι ομαδικές δράσεις φαίνεται πως επωφελούν και ενδυναμώνουν την ψυχική υγεία των νέων, κάνοντας τους πιο ανθεκτικούς στις διάφορες δυσκολίες.

Έτσι, το community-maxxing αποτελεί ουσιαστικά μια αντίδραση στην ψηφιακή απομόνωση. Δεν σημαίνει ότι η Gen Z εγκαταλείπει την τεχνολογία, αλλά ότι αναζητά ξανά κάτι που δεν μπορεί να προσφέρει μια οθόνη: πραγματικές σχέσεις, αίσθηση του ανήκειν και ανθρώπινη σύνδεση.

Μένει να δούμε αν αυτή η «τάση» θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια και θα μετατραπεί σε βαθιά ανάγκη των νέων να συνδέονται με τους άλλους και να βρίσκονται απο κοντά και όχι μέσα από τις οθόνες.

Με πληροφορίες από: theguardian.com