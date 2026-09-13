Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κάμερα ασφαλείας στο Μπρούκλιν κατέγραψε την κρίσιμη παρέμβαση ενός αστυνομικού της Νέας Υόρκης, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, όταν αντιλήφθηκε πως ένας οδηγός είχε χάσει τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.

Στο βίντεο, το όχημα φαίνεται αρχικά να περνά με κόκκινο σηματοδότη και να ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αρχίζει να κινείται ξανά προς τα εμπρός, καθώς ο οδηγός παραμένει αναίσθητος.

Advertisement

Advertisement

Ο αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον άμεσο κίνδυνο, έσπευσε στο αυτοκίνητο και κατάφερε να το σταματήσει, τοποθετώντας το στη θέση στάθμευσης. Στη συνέχεια απομάκρυνε τον οδηγό από το όχημα και ξεκίνησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Ο ίδιος πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ στη μέση του δρόμου, συνεχίζοντας τις προσπάθειες μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι διασώστες.

WATCH: An off-duty NYPD officer races into action after spotting an unconscious driver rolling through a busy Brooklyn intersection.



Surveillance video shows the SUV run a red light, stop in the middle of the road and repeatedly roll forward as the driver suffers an apparent… pic.twitter.com/9UXSCmREmS — Fox News (@FoxNews) September 12, 2026

Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της 60ής Οδού και της 8ης Λεωφόρου στο Μπρούκλιν. Όπως ανέφεραν οι αρχές, ο οδηγός υπέστη ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.

Η παρέμβαση του αστυνομικού επαινέθηκε από τη δημοτική σύμβουλο της Νέας Υόρκης, Σούζαν Ζουάνγκ, η οποία σημείωσε πως η έγκαιρη αντίδρασή του ενδέχεται να απέτρεψε τόσο τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού όσο και ένα ενδεχόμενο δυστύχημα με πεζούς.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή βρίσκονταν παιδιά, ηλικιωμένοι και αρκετοί ακόμη πεζοί, με αποτέλεσμα η ανεξέλεγκτη συνέχιση της πορείας του οχήματος να μπορούσε να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες.