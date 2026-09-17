Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, απάντησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με δημοσιεύματα για την εμπλοκή του σε ιατρικές εταιρείες.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν διατηρεί καμία σχέση με τις εταιρείες O.M.S. στη Θεσσαλονίκη και στον Εύοσμο, παραπέμποντας στα επίσημα στοιχεία του ΓΕ.Μ.Η.

Στην εταιρεία O.M.S.

Αθηνών κατέχει το 50% του κεφαλαίου χωρίς να ασκεί διοίκηση, ενώ για τη MEDI DERMA Μαρούσι τόνισε πως δεν είναι διαχειριστής ή επιστημονικά υπεύθυνος.

Το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας αποτελεί ΑΜΚΕ που δεν ανέπτυξε ποτέ δραστηριότητα και παραμένει σε πλήρη αδράνεια.

Πατούλης κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν τα επίσημα στοιχεία πριν αναπαράγουν ισχυρισμούς που χαρακτηρίζει ως αβάσιμους και συκοφαντικούς.

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Στις αναφορές και τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την εμπλοκή του σε ιατρικές εταιρείες απάντησε με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Ο κ. Πατούλης αναφέρεται αναλυτικά σε συγκεκριμένες εταιρείες και εξηγεί ποια είναι η σχέση του με καθεμία από αυτές, υποστηρίζοντας ότι τα σχετικά στοιχεία μπορούν να ελεγχθούν μέσω των επίσημων μητρώων.

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Για τις εταιρείες «O.M.S. – Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Ιδιωτικό Ιατρείο ΙΚΕ», με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και «O.M.S. Aesthetics Εύοσμος Ιδιωτικό Ιατρείο Χειρουργικής και Αισθητικής Ιατρικής Ι.Κ.Ε.», με έδρα τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, αναφέρει:

«οι εταιρείες «O.M.S. – Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Ιδιωτικό Ιατρείο ΙΚΕ” με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης και “O.M.S. Aesthetics Εύοσμος Ιδιωτικό Ιατρείο Χειρουργικής και Αισθητικής Ιατρικής Ι.Κ.Ε.” με έδρα τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου είναι δύο εταιρείες στις οποίες δεν συμμετέχω και δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε σχέση (ούτε στο εταιρικό κεφάλαιο, ούτε ως διαχειριστής, ούτε ως συμβαλλόμενος), όπως εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει από το ΓΕ.Μ.Η.».

Τι αναφέρει για το «O.M.S. Total Care»

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρεται και στην ονομασία «O.M.S. Total Care», διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για επωνυμία εταιρείας.

«το “O.M.S. Total Care” δεν αντιστοιχεί στην επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο οποιουδήποτε νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής, αφορά αποκλειστικά ιστότοπο, στον οποίο, ωστόσο, είχαν συμπεριληφθεί ανακριβείς πληροφορίες.

Στην εταιρεία με την επωνυμία “O.M.S. Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Αθηνών Ιδιωτικό Οδοντιατρείο και Ιατρείο ΙΚΕ” με έδρα τον Δήμο Αθηναίων κατέχω το 50% του εταιρικού κεφαλαίου, χωρίς καμία άλλη σχέση (παροχή ιατρικών υπηρεσιών, διαχείριση ή εκπροσώπηση κ.λπ.), το οποίο λειτουργεί με επιστημονικά υπεύθυνο οδοντίατρο».

Η συμμετοχή στη «MEDI DERMA Μαρούσι»

Σε ό,τι αφορά την εταιρεία «MEDI DERMA Μαρούσι Ιδιωτικό Ιατρείο», ο Γιώργος Πατούλης διευκρινίζει τον ρόλο που έχει σε αυτή.

«στην εταιρεία αυτή δεν είμαι διαχειριστής ούτε και επιστημονικά υπεύθυνος. Πρόκειται για έναν φορέα ΠΦΥ, με δύο τμήματα ιατρικών ειδικοτήτων (πλαστικής χειρουργικής και δερματολογίας), που λειτουργεί με νόμιμη άδεια και επιστημονικά υπευθύνους ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας».

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Τι λέει για το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κάνει αναφορά και στο Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας, το οποίο, όπως εξηγεί, είναι ΑΜΚΕ.

«Το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας είναι ΑΜΚΕ που στόχο είχε τη διασύνδεση και την προβολή της Ελλάδας στην ομογένεια αναφορικά με τον Ιατρικό Τουρισμό», σημείωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «συστάθηκε το 2017, πλην όμως ουδέποτε ανέπτυξε οποιαδήποτε δράση ή δραστηριότητα ή οικονομική συναλλαγή και για τον λόγο αυτό μέχρι σήμερα έχει υποβάλει μόνο μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, τελούσα σε αδράνεια».

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Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, είναι διαθέσιμα για έλεγχο, γράφοντας:

«όλα τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα μπορούσαν εύκολα να είχαν ελεγχθεί πριν από την αναπαραγωγή αβάσιμων και συκοφαντικών ισχυρισμών».

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