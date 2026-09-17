Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έλεγχοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι σε μία περίπτωση οι ελεγκτές δεν έλαβαν πρόσβαση στον χώρο, ενώ ο εξοπλισμός δεν εντοπίστηκε λόγω μετακίνησής του.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Τίθενται ερωτήματα για τις διαδικασίες ελέγχου, την αποτελεσματικότητα των αιφνιδιαστικών επισκέψεων και τη διαχείριση της άρνησης εισόδου από τους αρμόδιους φορείς.

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Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις εξηγήσεις του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Και αντί να μου λυθούν απορίες, μου δημιουργήθηκαν περισσότερες.

Ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι έγιναν συνολικά τέσσερις έλεγχοι και ότι σε μία αιφνιδιαστική επίσκεψη δεν άνοιξαν στους ελεγκτές. «Τι να κάναμε, να μπαίναμε από το μπαλκόνι;», διερωτήθηκε. Είπε ακόμη ότι μηχανήματα δεν εντοπίστηκαν επειδή ήταν μετακινούμενα: «έχουν ρόδες, τα είχαν βγάλει έξω».

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Γιατί τέσσερις έλεγχοι;

Πρώτο ερώτημα: Είναι συνηθισμένο ένα ιατρείο από τα περίπου 15.000 που, σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Πατούλη, βρίσκονται στην ελεγκτική σφαίρα του ΙΣΑ, να ελέγχεται τόσες φορές;

Και δεύτερο: ποια ήταν τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου; Υπάρχουν εκθέσεις; Τι ακριβώς καταγράφηκε;

Έλεγχος με ραντεβού;

Κατανοώ απολύτως το ραντεβού όταν πρόκειται για τον αρχικό έλεγχο αδειοδότησης. Αλλά ο ουσιαστικός έλεγχος τήρησης της νομιμότητας πώς μπορεί να προαναγγέλλεται;

Η ΑΑΔΕ θα προειδοποιούσε κάποιον ώστε να προλάβει να τακτοποιήσει όσα πρόκειται να ελεγχθούν; Το Υγειονομικό θα ενημέρωνε ένα εστιατόριο πότε ακριβώς θα ελέγξει τις συνθήκες υγιεινής; Η Αστυνομία θα τηλεφωνούσε ότι αύριο θα πραγματοποιήσει έρευνα για παράνομο υλικό;

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Τότε ποια είναι η αξία του αιφνιδιαστικού ελέγχου;

Και όταν, όπως δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΙΣΑ, τα μηχανήματα μπορούσαν να μετακινηθούν, το ερώτημα γίνεται ακόμη εντονότερο.

Δεν άνοιξαν. Και μετά τι έγινε;

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Δεν περίμενα φυσικά από τους ελεγκτές να μπουν από το μπαλκόνι.

Περιμένω όμως να μάθω τι συνέβη την επόμενη ημέρα.

Συντάχθηκε έκθεση για την άρνηση εισόδου; Ζητήθηκαν εξηγήσεις; Κλήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα; Ενημερώθηκε κάποια δημόσια αρχή;

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Αυτές είναι οι απαντήσεις που χρειάζεται σήμερα η κοινή γνώμη.

Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πρώτος συμφέρον να μην επιτρέψει να δημιουργηθεί ούτε καν η εντύπωση ότι οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς με όρους επαγγελματικής αλληλεγγύης αντί θεσμικής αυστηρότητας.

Ο ΙΣΑ προστατεύει το κύρος των γιατρών, την επιστημονική δεοντολογία και, πάνω απ’ όλα, τον ασθενή.

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Και επειδή πλέον η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες σχετικά με τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, δεν προκαταλαμβάνω απολύτως τίποτε.

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Θέτω μόνο ερωτήματα.

Και περιμένω απαντήσεις.

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