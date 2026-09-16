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Ο ίδιος εξήγησε ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους διότι ήταν μετακινούμενα και πιθανώς είχαν απομακρυνθεί από τον χώρο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αναγνωρίζοντας πιθανές ευθύνες στις διαδικασίες ελέγχου.

Σχετικά με την παρουσία της κατηγορούμενης γιατρού σε συνέδριο ιατρικού τουρισμού, ο κ.

Πατούλης διευκρίνισε ότι ο Σύλλογος δεν είχε καμία εμπλοκή στην πρόσκληση ομιλητών.

Για τους γιατρούς Γάκα και Θεοδωρόπουλο υπήρξαν μόνο προφορικές καταγγελίες χωρίς να κατατεθούν αντίστοιχες έγγραφες αναφορές στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

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Την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τους ελέγχους στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου είχε το μοιραίο ραντεβού ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, σχολίασε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως εξήγησε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ο πρώτος έγινε το 2013, κατόπιν ραντεβού, με τη συμμετοχή δύο γιατρών και ενός υπαλλήλου και αφορούσε την αδειοδότηση του χώρου. Ακολούθησαν ένας έλεγχος το 2024 και δύο το 2025, ενώ είχε προγραμματιστεί ακόμη ένας για το 2026.

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«Μια φορά πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε να μπαίναμε από το μπαλκόνι;», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Αναφορικά με το πώς τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ο κ. Πατούλης υποστήριξε ότι αυτό ήταν δυνατό επειδή μπορούσαν να μετακινηθούν: «τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδες, τα είχαν βγάλει έξω».

«Θα συνδράμουμε στον απόλυτο βαθμό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών υπογράμμισε παράλληλα πως ο Σύλλογος θα συνεργαστεί πλήρως για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να υπήρξαν ευθύνες και από την πλευρά του ΙΣΑ σε σχέση με τη διαδικασία των ελέγχων.

Όπως ανέφερε, είχαν υπάρξει προφορικές καταγγελίες για τους γιατρούς Γάκα και Θεοδωρόπουλο, χωρίς όμως να έχουν υποβληθεί αντίστοιχες έγγραφες καταγγελίες.

Ο κ. Πατούλης τοποθετήθηκε και για την παρουσία της κατηγορούμενης γιατρού σε συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού το 2023, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε προσκληθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

«Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Δεν την κάλεσε ο ΙΣΑ στο συνέδριο. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, που ήταν υπό την αιγίδα του υπουργείο Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της περιφέρειας Αττικής, όχι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συνέδριο αυτό υπάρχει μία επιστημονική και οργανωτική επιτροπή και εμείς ως ΙΣΑ δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων μας για το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής ήταν υπεύθυνο για το ποιοι θα έρθουν στο συνέδριο», ανέφερε.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΙΣΑ σημείωσε ότι δεν είχε γίνει προς τον ίδιο κάποια καταγγελία σχετικά με το ότι η συγκεκριμένη γιατρός είχε αναφερθεί σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που υπήρχε στο ιατρείο της.