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Η Μαρίνα Σταυράκη αντέδρασε στην ανάρτηση του πρώην συζύγου της με ένα αιχμηρό σχόλιο, εκφράζοντας δημόσια την έντονη αποδοκιμασία της.

Ο Γιώργος Πατούλης διευκρίνισε ότι θα ανακοινώσει ο ίδιος οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική του απόφαση, εστιάζοντας προς το παρόν στα καθήκοντά του στον Ιατρικό Σύλλογο.

Η κίνηση αυτή της Μαρίνας Σταυράκη αποτελεί τη δεύτερη δημόσια αιχμή που αφήνει κατά του πρώην συζύγου της μέσα σε λίγες ημέρες.

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Με ένα αιχμηρό σχόλιο κάτω από ανάρτηση του πρώην συζύγου της, Γιώργου Πατούλη, η Μαρίνα Σταυράκη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media το βράδυ της Τρίτης.

Ο πρώην περιφερειάρχης επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω των social media σχετικά με τα σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει στην ενεργό πολιτική, διεκδικώντας μία θέση στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, κάτω από τη συγκεκριμένη δημοσίευση εμφανίστηκε η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία με ένα σύντομο σχόλιο πέντε λέξεων άφησε να εννοηθεί πως η σχέση μεταξύ των δύο πρώην συζύγων δεν έχει αποκατασταθεί μετά το διαζύγιό τους.

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Ο Γιώργος Πατούλης θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του αναφορικά με τα δημοσιεύματα που τον παρουσιάζουν ως υποψήφιο βουλευτή, εξηγώντας πως, όταν αποφασίσει να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, θα είναι ο ίδιος που θα το ανακοινώσει.

«Έχουν γραφτεί πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κατεβαίνω στον πολιτικό στίβο, το βουλευτικό πολιτικό στίβο, σε κάποια κόμματα. Πράγματι, η πολιτική πάντα με ενδιέφερε και μπορεί να έχω χρηματίσει και ως δήμαρχος και ως περιφερειάρχης και ως πρόεδρος των δημάρχων και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.

Αλλά όταν ενδιαφέρομαι, δεν μιλούν για μένα τα site, αλλά μιλώ ο ίδιος. Άρα αυτή τη στιγμή ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και μάλιστα εκλεγμένος για πέμπτη φορά, έχω πολύ δουλειά να κάνω σε αυτόν τον τομέα και οτιδήποτε άλλο εγώ θα το πω με δυνατό τρόπο, όπως ξέρω να συννομιλώ προφανώς με την ίδια την κοινωνία», λέει στο βίντεο που δημοσίευσε ο Γιώργος Πατούλης.

Η Μαρίνα Σταυράκη, πάντως, δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτηση του πρώην συζύγου της, σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;».

Δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που η Μαρίνα Σταυράκη αφήνει δημόσιες αιχμές για τον Γιώργο Πατούλη. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε σχολιάσει με επικριτικό τρόπο μία ανάρτησή του για τη γιορτή του γιου τους, Αλέξανδρου, στην οποία ο πρώην περιφερειάρχης είχε δημοσιεύσει φωτογραφία μαζί του.

Η ίδια είχε πει ότι τα παιδιά δεν είναι για τα social media και δεν αποδεικνύεται με αναρτήσεις η παρουσία του γονιού.