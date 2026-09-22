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Οι εκπλήξεις που έκρυβε η τηλεθέαση της Δευτέρας, ήταν πολλές και ξεκίνησαν από νωρίς. Η πρεμιέρα του Happy Day (15,6%) δεν κατάφερε να ξεπεράσει την «Κοινωνία ώρα Mega» (16,4%). Το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη έκοψε πρώτο το νήμα και στο σύνολο με 18,3%.

Η πρώτη μεγάλη «μάχη» της επόμενης σεζόν έβγαλε νικητή πάλι το MEGA με τη Σίσσυ Χρηστίδου να κάνει μέσο όρο 15,9% αγγίζοντας σε τέταρτο το 21,6%. Πολύ κοντά ο Γιώργος Λιάγκας με 14%, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε 12,3%. Μεγάλη ήττα για τη Ζήνα Κουτσελίνη που αρκέστηκε στο 7,5%.

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Ικανοποιητική τηλεθέαση κατέγραψε το «Πρωινό» έχοντας πάρει το χαμηλότερο lead in από όλες τις ομοειδείς εκπομπές.

Στο σύνολο κοινού, ο ΣΚΑΪ οδήγησε την κούρσα με 15,3% για να ακολουθήσει ο ΑΝΤ1 με 12,6%.

Στη μεσημεριανή ζώνη, ο Πέτρος Κουσουλός έκανε πρεμιέρα με το δεξί στον ΑΝΤ1 (15,1%) με την εκπομπή να έχει πλέον μεγαλύτερη διάρκεια ενώ πτώση σημείωσε απέναντι στον ΣΚΑΪ το δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου (7,1%) με το δίδυμο Καραβάτου- Κατσούλη να καταγράφει έως και 0,9% σε τέταρτο (3,5% το υψηλότερο ποσοστό τους στο δυναμικό κοινό).

Τηλεθέαση prime time: Τα… χαμόγελα στον ALPHA

Το «Σόι σου» κέρδισε με ευκολία το δυναμικό κοινό με μέσο όρο 29,6% ενώ στη συνέχεια το «Ριφιφί» που κέρδισε τα πιο θετικά σχόλια στο Χ, έκανε μέσο όρο 28,6%. Η πρεμιέρα του «Κάμπινγκ» στο MEGA έκανε 14,7%, ενώ το σκοτεινό «Ντέρτι» στον ΑΝΤ1 αρκέστηκε στο 9.2%. Μέτρια επίδοση για τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» στο δυναμικό κοινό (10%).

Το GNTM στο STAR διατήρησε το περσινό κοινό του (13,5%), ενώ οι «Μπλε ώρες» στον ΣΚΑΪ έπεσαν στο 5%, στάθηκαν όμως αξιοπρεπώς στο σύνολο (11,8%). Νωρίτερα το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» έκανε μέσο όρο 7,4%.