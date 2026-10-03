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Σε ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί, χωρίς όμως να περάσει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέρθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά την πρόκρισή του στα προημιτελικά του China Open.

Ο διάσημος τενίστα κέρδισε τελικά αλλά με δυσκολία τον Μπου Γιουντσαοκέτε με 4-6, 7-6 (2), 6-2, με την εικόνα του -όμως- να σχολιάζεται και πολλούς να ανησυχούν επειδή ζήτησε ξανά ιατρικό τάιμ άουτ.

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Πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στους κοιλιακούς, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να δηλώνει μετά το τέλος του αγώνα. «Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί τότε θα φανεί σαν να παραπονιέμαι ή σαν να ψάχνω δικαιολογίες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν ένας τεράστιος αγώνας για μένα, με κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετώπισα. Έχω προσπαθήσει να βρω διαφορετικούς τρόπους για να είμαι τουλάχιστον σε αξιοπρεπή φυσική κατάσταση, όπως και η υγεία μου, ώστε να βρίσκομαι στο γήπεδο και να ανταγωνίζομαι τον παίκτη απέναντί μου. Αν ο παίκτης με νικήσει και είναι καλύτερος, τότε εντάξει. Αλλά η πλειοψηφία των αγώνων και των τουρνουά που έπαιξα φέτος ήταν πραγματικά δύσκολη σωματικά για μένα, και τίποτα από αυτά δεν έχει να κάνει με την αντοχή. Οι άνθρωποι το μπερδεύουν, δεν είναι αντοχή, είναι κάτι που σχετίζεται περισσότερο με την υγεία μου. Δεν θέλω να αποκαλύψω τι είναι, αλλά προσπαθώ μαζί με την ομάδα μου να φτάσω στην ρίζα του προβλήματος».