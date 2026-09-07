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Ένταση προκάλεσε στο US Open η κίνηση της Αναστάσια Ποτάποβα αμέσως μετά την επικράτησή της με 2-0 επί της Αμάντα Ανισίμοβα, με τη Ρωσίδα που αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα της Αυστρίας να κάνει χαρακτηριστικό «bye-bye» προς την αντίπαλό της. Η χειρονομία δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Ανισίμοβα έδειξε εμφανώς ενοχλημένη και αποχώρησε βιαστικά από το κορτ.

Potapova after beating Amanda Anisimova at the U.S. Open



“You play such a fearless game. Are you a fearless person off the court as well?”



Anastasia: “Yes I’m a little bit crazy, but in a good way. 😂 I’m probably not scared of anything. I’m always looking for adrenaline in my… pic.twitter.com/TSCOoMsk8F Advertisement Advertisement September 5, 2026

«Πείτε μου ότι η Ποτάποβα δεν έκανε αυτό που νομίζω ότι είδα. Αν όντως το έκανε, πρόκειται για πλήρη έλλειψη σεβασμού» έγραψε ένας σχολιαστής στο Χ.

«Το ξαναείδα αρκετές φορές και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά από το ότι η Ποτάποβα κούνησε αγενώς το χέρι της λέγοντας “bye bye” στην Ανισίμοβα» εκτίμησε ένας δεύτερος, «είναι συνηθισμένη αυτή η συμπεριφορά για την Ποτάποβα; Καταλαβαίνω ότι η ένταση της στιγμής μπορεί να σε παρασύρει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή δικαιολογία γι’ αυτό» σημείωσε ένας τρίτος.

La polémica del día🫣



Anastasia Potapova🇦🇹 tuvo un gesto que esta dejando mucho de qué hablar luego de despedir del #USOpen a Anisimova 👋 pic.twitter.com/jnBtmNampc — Iván Aguilar (@ivabianconero) September 5, 2026

Στις δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα, το Σάββατο, όταν η 25χρονη τενίστρια ρωτήθηκε «είσαι ατρόμητη και εκτός γηπέδου;», απάντησε «ναι, είμαι λίγο τρελή αλλά με την καλή έννοια. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αναζητώ πάντα την αδρεναλίνη. Είμαι ενθουσιασμένη για τον επόμενο αγώνα, ήταν ωραίο ματς σήμερα, τώρα πρέπει να ξεκουραστώ».