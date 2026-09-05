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Παρά το χαμένο πρώτο σετ, ο Έλληνας τενίστας κυριάρχησε στη συνέχεια του αγώνα και ολοκλήρωσε τη νίκη του με 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1.

Με αυτή την επιτυχία εξασφάλισε χρηματικό έπαθλο 480.000 δολαρίων και θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο είτε τον Μπεν Σέλτον είτε τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Η αγωνιστική του πορεία επιβεβαιώνει την ανοδική του τροχιά, καθώς στοχεύει στην πρώτη του παρουσία σε προημιτελικό Grand Slam μετά το Roland Garros του 2024.

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Ιστορική πρόκριση στον 4ο γύρο του US Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς για πρώτη φορά στην καριέρα του θα αγωνιστεί στη δεύτερη εβδομάδα του τουρνουά.

Στην 9η συμμετοχή του στη διοργάνωση, ο 28χρονος Έλληνας τενίστας επικράτησε με ανατροπή του Τσέχου Γίρι Λεχέτσκα με 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1, έχοντας κυριαρχική παρουσία από το δεύτερο σετ και μετά.

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Στον 4ο γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αμερικανό Μπεν Σέλτον και τον Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ, διεκδικώντας την πρόκρισή του στα προημιτελικά του US Open.

Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται έτσι ένα βήμα πριν από την επιστροφή του σε προημιτελικό Grand Slam, για πρώτη φορά μετά το Roland Garros του 2024.

Η πορεία του στη Νέα Υόρκη έρχεται να προστεθεί στον τίτλο που κατέκτησε στο 250άρι του Γκστάαντ στα μέσα Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο και στο παγκόσμιο ranking. Παράλληλα, με την παρουσία του στον 4ο γύρο του US Open εξασφάλισε και χρηματικό έπαθλο 480.000 δολαρίων.

First time feels good! 🇬🇷



Tsitsipas seals a career-first trip to the US Open fourth round. pic.twitter.com/aqo2DATLp1 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Κακό ξεκίνημα και 0-1

Ο αγώνας δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον Τσιτσιπά, καθώς ο Λεχέτσκα εκμεταλλεύτηκε τα δύο πρώτα break point που δημιούργησε και πήρε τους 14 από τους πρώτους 16 πόντους, φτάνοντας γρήγορα στο 3-0.

Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να αντιδράσει προσωρινά και με το πρώτο του break μείωσε σε 3-1. Ωστόσο, ο Τσέχος απάντησε άμεσα, παίρνοντας πίσω το break για το 4-1.

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Ο Λεχέτσκα διατήρησε στη συνέχεια το σερβίς του και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-2 σε 32 λεπτά, βάζοντας τον Τσιτσιπά σε δύσκολη θέση.

Βελτιωμένος Τσιτσιπάς και 1-1

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο σετ. Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του, περιόρισε σημαντικά τα αβίαστα λάθη του και προηγήθηκε αρχικά με 1-0 και 2-1.

Στο τέταρτο game πίεσε τον αντίπαλό του και έφτασε στο break, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του για το 4-1 και συνέχισε να έχει τον έλεγχο.

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Με εξαιρετική επιστροφή κατάφερε να δημιουργήσει νέο break και, έχοντας πλέον αποκτήσει ξεκάθαρο αγωνιστικό ρυθμό, έκλεισε το σετ με 6-1 σε 33 λεπτά.

Μάλιστα, σε ολόκληρο το δεύτερο σετ υπέπεσε μόλις σε δύο αβίαστα λάθη.

Κυρίαρχος στο tie break και 2-1

Το τρίτο σετ ήταν πολύ πιο ισορροπημένο. Ο Λεχέτσκα ξεκίνησε με love game, ενώ στη συνέχεια έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για break, πριν ο Τσιτσιπάς ισοφαρίσει σε 1-1.

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Οι δύο παίκτες κράτησαν τα σερβίς τους, με τον Τσιτσιπά να φτάνει στο 3-3 και στη συνέχεια να κλείνει το όγδοο game με backhand winner και άσο, ισοφαρίζοντας σε 4-4.

Ο Τσέχος, παρά το γεγονός ότι είχε μόλις πέντε winners στο σετ, κατάφερε να παραμείνει κοντά στο σκορ και πήρε προβάδισμα με 5-4. Ο Τσιτσιπάς απάντησε με love game για το 5-5, ενώ ο Λεχέτσκα έκανε το 6-5 με τον ίδιο τρόπο.

Το σετ οδηγήθηκε στο tie break, όπου ο Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά και πήρε από νωρίς το προβάδισμα.

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Ο Λεχέτσκα κατάφερε να πάρει πίσω το mini break στον τρίτο πόντο και να μειώσει σε 2-1, όμως ο Έλληνας τενίστας ανέβασε ξανά ρυθμό και ξέφυγε με 6-1. Τελικά, κατέκτησε το tie break με 7-3 και μαζί το τρίτο σετ με 7-6(3), κάνοντας την ανατροπή.

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Περίπατος στο τέταρτο σετ και πρόκριση

Με την ψυχολογία πλέον στα ύψη, ο Τσιτσιπάς μπήκε αποφασισμένος στο τέταρτο σετ και πήρε γρήγορα το προβάδισμα.

Αφού έκανε το 1-0 και το 2-1, δημιούργησε διπλό break point στο τέταρτο game και με winner κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Λεχέτσκα για το 3-1.

Ο Τσέχος προσπάθησε να αντιδράσει στο επόμενο game και προηγήθηκε με 0-30, όμως ο Τσιτσιπάς έδειξε ψυχραιμία, βγήκε από τη δύσκολη θέση και με δεύτερο αβαντάζ έκανε το 4-1.

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Από εκεί και πέρα, η πρόκριση είχε ουσιαστικά πάρει τον δρόμο της. Ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε στο κορτ, πέτυχε νέο break για το 5-1 και με love game ολοκλήρωσε το τέταρτο σετ με 6-1.

Έτσι, μετά από μια εντυπωσιακή ανατροπή, ο Έλληνας τενίστας πανηγύρισε για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στον 4ο γύρο του US Open και συνεχίζει την προσπάθειά του για μια θέση στα προημιτελικά.

Stef said SAVE THE ONE-HANDER. 😭✊ pic.twitter.com/VHMmWsOPDx — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026