Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα απίστευτο στιγμιότυπο χάρισε στους θαυμαστές του ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μετά την μεγάλη επικράτησή του στον τελικό του US Open απέναντι στον Μπεν Σέλτον.

Ο Γερμανός ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της Νέας Υόρκης και πανηγύρισε το δεύτερο Grand Slam τίτλο στην καριέρα του μετά το Roland Garros.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, τα επίπεδα της συγκέντρωσής του στο παιχνίδι με τον Σέλτον ήταν τόσο υψηλά, που χρειάστηκε μερικά δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσει ότι είχε γίνει μόλις ο νέος πρωταθλητής του τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σβέρεφ έκανε double braker και δεν κατάλαβε ότι σέρβιρε για τον τίτλο. Μόλις έκλεισε το service game πέταξε την μπάλα που κρατούσε στα ball boys και ετοιμαζόταν για να συνεχίσει το παιχνίδι, υποδεχόμενος τα σερβίς του Σέλτον.

Εκείνη την στιγμή ήταν που άκουσε το κοινό να ζητωκραυγάζει και την διαιτητή να αναγγέλει το σκορ, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί και εκείνος ήταν ο νέος πρωταθλητής στο τουρνουά.

Φυσικά, η αντίδρασή του ήταν μοναδική και προκάλεσε τα γέλια των σχολιαστών που περιέγραφαν τον μεγάλο τελικό του US Open.

HE DIDN'T REALIZE HE'D WON 🏆



Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026