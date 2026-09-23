Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ραφαέλ Ναδάλ και Άντι Μάρεϊ επιστρέφουν στα court του τένις για μία θρυλική μάχη, στο πλαίσιο της επετείου των 10 χρόνων από την ίδρυση της ακαδημίας του Ισπανού πρώην τενίστα.

Η αναμέτρηση των Ραφαέλ Ναδάλ και Άντι Μάρεϊ θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου για την δεκαετή επέτειο της ακαδημίας Rafa Nadal Academy, με τον σπουδαίο Ισπανό να την ανακοινώνει μέσω των social media.

Advertisement

Advertisement

🙌 Andy Murray, first player confirmed for the Rafa Nadal Academy Slam🏆



RAFA NADAL ACADEMY SLAM | 🔟th Anniversary Celebration



🎾 TEAM RAFA 🆚 TEAM MURRAY



📍 Mallorca | 🗓️ 3 October



See you soon! 🔜https://t.co/HGYUedIyNV pic.twitter.com/3E7EwQsmP3 — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 23, 2026

Στη Μαγιόρκα θα φιλοξενηθεί το ματς, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η ακαδημία του Ναδάλ, με τους φίλους του τένις να τρίβουν τα χέρια τους, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν να επιστρέφει στα court, έστω και για μία φορά.

Το παρελθόν ανάμεσα στους δύο κορυφαίους τενίστες είναι πλούσιο με τον Ναδάλ να έχει 17 νίκες σε 24 ματς.