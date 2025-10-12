Ο Νοβακ Τζόκοβιτς αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Ραφαέλ Ναδάλ, με τον οποίον όπως υποστήριξε ήταν αδύνατο να υπάρξει φιλία.

Ο Σέρβος αστέρας του τένις, μίλησε στην Corriere della Sera και σε σχετική ερώτηση που του έγινε για τον Ναδάλ και τον Φέντερερ είπε τα εξής:

«Ο Ραφαέλ Ναδάλ είναι μόλις έναν χρόνο μεγαλύτερός μου, είμαστε και οι δύο Δίδυμοι. Στην αρχή βγήκαμε δύο φορές για φαγητό μαζί, αλλά ακόμα κι έτσι, η φιλία ήταν αδύνατο να υπάρξει», τόνισε ο Τζόκοβιτς.

«Τον σέβομαι απεριόριστα και τον θαυμάζω βαθιά. Χάρη σε εκείνον και τον Φέντερερ έγινα ο παίκτης που είμαι σήμερα. Αυτό θα μας ενώνει για πάντα. Έχω δει τον Ράφα περισσότερο απ’ ό,τι τη μητέρα μου τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Δεν ήμασταν φίλοι, αλλά ούτε και εχθροί. Μας συνέδεε πάντα ο αλληλοσεβασμός», πρόσθεσε ο Σέρβος τενίστας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόκοβιτς έπεσε θύμα έκπληξης το Σάββατο (11/10), καθώς υπέστη ήττα σοκ από τον Βαλεντίν Βοσερό, Νο. 224 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ακόμα και μετά τον αποκλεισμό του από τον τελικό του Shanghai Masters, ο Σέρβος τενίστας ήταν κύριος, καθώς έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλό του, λέγοντάς του ότι άξιζε να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Κατά την έξοδό του από το γήπεδο, οι θεατές που βρίσκονταν εντός χειροκρότησαν και αποθέωσαν τον Σέρβο αθλητή, ο οποίος ευχαρίστησε το κοινό για το πολύ ζεστό χειροκρότημα που του χάρησαν.

