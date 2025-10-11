Ο άσημος Βαλεντίν Βασερό έκανε το παιχνίδι της ζωής του και απέκλεισε τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς από την συνέχεια του τουρνουά της Σανγκάης.
Ο Μονεγάσκος τενίστας επικράτησε του Τζόκοβιτς με 2-0 στα σετ (6-3 και 6-3) και είναι ο μεγάλος νικητής, εξασφαλίζοντας το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό.
Ο Βασερό Νο 204 στην παγκόσμια κατάταξη, αγωνίστηκε από τα προκριματικά του τουρνουά και με εννέα διαδοχικές νίκες έφτασε στον μεγάλο τελικό.
Πρόκειται αν μη τι άλλο για μια ανεπανάληπτη επιτυχία, ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς ο Βασερό γίνεται ο πρώτος τενίστας από το 1990 και έπειτα, που βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίνεται σε έναν τελικό Masters.
Ιπποτικός Τζόκοβιτς, έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλό του
Ο Σέρβος αστέρας του τένις ήταν «κύριος» με την λήξη του αγώνα, πλησίασε τον αντίπαλό του και του έδωσε συγχαρητήρια για την μεγάλη του εμφάνιση. «Το άξιζες, έπαιξες απίστευτα. Συνέχισε έτσι ακριβώς», ήταν τα λόγια του Τζόκοβιτς προς τον Βασερό, σε μια στιγμή που αποτυπώθηκε στον τηλεοπτικό φακό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζόκοβιτς ζήτησε δύο φορές ιατρική βοήθεια στο πρώτο σετ, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με την μέση του, κάτι που ίσως έπαιξε τον δικό του ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
Κατά την έξοδό του από το γήπεδο, οι θεατές που βρίσκονταν εντός χειροκρότησαν και αποθέωσαν τον Σέρβο αθλητή, ο οποίος ευχαρίστησε το κοινό για το πολύ ζεστό χειροκρότημα που του χάρησαν.