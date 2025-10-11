Ο άσημος Βαλεντίν Βασερό έκανε το παιχνίδι της ζωής του και απέκλεισε τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς από την συνέχεια του τουρνουά της Σανγκάης.

Ο Μονεγάσκος τενίστας επικράτησε του Τζόκοβιτς με 2-0 στα σετ (6-3 και 6-3) και είναι ο μεγάλος νικητής, εξασφαλίζοντας το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό.

Ο Βασερό Νο 204 στην παγκόσμια κατάταξη, αγωνίστηκε από τα προκριματικά του τουρνουά και με εννέα διαδοχικές νίκες έφτασε στον μεγάλο τελικό.

Πρόκειται αν μη τι άλλο για μια ανεπανάληπτη επιτυχία, ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς ο Βασερό γίνεται ο πρώτος τενίστας από το 1990 και έπειτα, που βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίνεται σε έναν τελικό Masters.

Novak Djokovic and Valentin Vacherot had a beautiful moment at the net after their match in Shanghai



Novak: "You deserve it. You played unbelievable. Keep it going."



Valentin: "Such a pleasure to play at least once against you. Don't retire." 🥹



pic.twitter.com/k0WuGNq1Ou — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 11, 2025

Ιπποτικός Τζόκοβιτς, έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλό του

Ο Σέρβος αστέρας του τένις ήταν «κύριος» με την λήξη του αγώνα, πλησίασε τον αντίπαλό του και του έδωσε συγχαρητήρια για την μεγάλη του εμφάνιση. «Το άξιζες, έπαιξες απίστευτα. Συνέχισε έτσι ακριβώς», ήταν τα λόγια του Τζόκοβιτς προς τον Βασερό, σε μια στιγμή που αποτυπώθηκε στον τηλεοπτικό φακό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζόκοβιτς ζήτησε δύο φορές ιατρική βοήθεια στο πρώτο σετ, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με την μέση του, κάτι που ίσως έπαιξε τον δικό του ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Κατά την έξοδό του από το γήπεδο, οι θεατές που βρίσκονταν εντός χειροκρότησαν και αποθέωσαν τον Σέρβο αθλητή, ο οποίος ευχαρίστησε το κοινό για το πολύ ζεστό χειροκρότημα που του χάρησαν.

The most successful player in the tournaments history departs with grace 👏



Another week of Novak Djokovic doing the extraordinary was a joy to watch #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/0wWCL2YJUg — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025

