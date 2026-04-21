Ο Γιώργος Φραγκούλης απάντησε σε έντονο ύφος σε όσους του επιτίθενται για την επιλογή του να είναι διαρκώς στο πλευρό της συντρόφου του, Αρίνα Σαμπαλένκα, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν είναι γ@@@@@νη δουλειά σας το τι κάνω».

Πιο συγκεκριμένα, ο ελληνικής καταγωγής αρραβωνιαστικός της Σαμπαλένκα μίλησε ανοιχτά για την σχέση του με την Λευκορωσίδα αθλήτρια του τένις, με την οποία πρόκειται να παντρευτούν σε μερικούς μήνες.

Advertisement

Advertisement

«Για μένα είναι σημαντικό το να έχω κάποιον που αγαπώ, που με εμπιστεύεται και με θαυμάζει, από τον οποίο μπορώ να διδάξω και να μάθω, όπως η αρραβωνιαστικιά μου. Με την Αρίνα, όλα είναι θετικά. Δεν βλέπω κανένα μειονέκτημα. Πιστέψτε με, δέχομαι κριτική. ”Πώς μπορεί να διευθύνει την εταιρεία; Παρακολουθεί πάντα τένις”.

Με βλέπετε στην τηλεόραση και παρακολουθώ τένις. Είναι ένας αγώνας δύο ωρών. Όπως έκανα μια συνάντηση πριν, θα κάνω άλλη μία μετά. Δεν είναι γ@@@μένη σας δουλειά το τι κάνω. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. Μπορούμε να απολαμβάνουμε ο ένας την επιτυχία του άλλου, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις αποτυχίες», τόνισε.

Ο Φραγκούλης γνώρισε την Σαμπαλένκα τον Ιανουάριο του 2024 χάρη στην χορηγική συμφωνία της αθλήτριας με την εταιρεία Oakberry, στην οποία ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι διευθύνων σύμβουλος. Το ζευγάρι δημοσιοποίησε την σχέση του αργότερα εκείνο το έτος και αρραβωνιάστηκε τον Μάρτιο του 2026 με τη Σαμπαλένκα να μοιράζεται αργότερα το βίντεο της πρότασης γάμου του Φραγκούλη στο Instagram της.