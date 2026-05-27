Η Αρίνα Σαμπαλένκα απάντησε στις επικρίσεις που δέχθηκε μετά την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του Roland Garros, όπου αγωνίστηκε φορώντας πανάκριβα κοσμήματα λίγες ημέρες αφότου είχε ταχθεί δημόσια υπέρ της αύξησης των χρηματικών επάθλων για τους αθλητές του τουρνουά.

Η κορυφαία τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε της Ισπανίδας Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο με 6-4, 6-2, ωστόσο η εμφάνισή της συζητήθηκε έντονα εξαιτίας των εντυπωσιακών κοσμημάτων που φορούσε στο κορτ. Συγκεκριμένα, η Σαμπαλένκα εμφανίστηκε με δύο κολιέ και ασορτί σκουλαρίκια από διαμάντια και γρανάτες, δημιουργίες του Νεοϋορκέζου οίκου Material Good, με τη συνολική αξία τους να φτάνει περίπου τις 87.000 ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, τα κοσμήματα που επέλεξε η Λευκορωσίδα αθλήτρια κόστιζαν περισσότερο από το ποσό που έλαβε η αντίπαλός της μετά τον αποκλεισμό της από τη διοργάνωση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media και σχόλια περί αντίφασης στις δηλώσεις της για τα οικονομικά των αθλητών.

Η ίδια, πάντως, ξεκαθάρισε ότι οι τοποθετήσεις της για τα χρηματικά έπαθλα δεν αφορούν προσωπικό οικονομικό όφελος. «Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να συνδέονται αυτοί οι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της, υπογραμμίζοντας πως η συζήτηση αφορά κυρίως τους αθλητές χαμηλότερης κατάταξης που δυσκολεύονται οικονομικά.

Όπως εξήγησε, στόχος των κορυφαίων παικτών που υπέγραψαν σχετική επιστολή προς τους διοργανωτές είναι να εξασφαλιστεί ένα δικαιότερο ποσοστό από τα έσοδα των τουρνουά για τους αθλητές, ιδιαίτερα για εκείνους που προσπαθούν να επιστρέψουν μετά από τραυματισμούς ή κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο επαγγελματικό τένις.

Η Σαμπαλένκα ήταν μία από τις 20 μεγάλες μορφές του παγκόσμιου τένις που ζήτησαν να αυξηθεί στο 22% το ποσοστό των εσόδων που λαμβάνουν οι αθλητές στο Γαλλικό Όπεν, υποστηρίζοντας ότι το υπάρχον μοντέλο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού αθλητισμού.

Παράλληλα, η Λευκορωσίδα τενίστρια αναφέρθηκε και στον Έλληνα αρραβωνιαστικό της, Γιώργος Φραγκούλης, αποκαλύπτοντας με χιούμορ ότι είναι εκείνος που φροντίζει για την ασφάλεια των πολύτιμων κοσμημάτων της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αισθάνεται ασφαλής χάρη στην ομάδα που τη συνοδεύει συνεχώς, στην οποία συμμετέχουν τόσο ο προπονητής φυσικής κατάστασης όσο και ο φυσιοθεραπευτής της, ο οποίος ασχολείται με το jujitsu.