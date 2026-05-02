Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρά τον αποκλεισμό του από τον Κάσπερ Ρουντ στο Madrid Open, συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία του ενόψει των επόμενων αγωνιστικών του υποχρεώσων και ένα βίντεο από την προπόνηση του Έλληνα τενίστα έγινε viral.

Πιο συγκεκριμένα, τις τελευταίες ώρες, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον Τσιτσιπά να προπονείται υπό το βλέμμα του πατέρα του και της μητέρας του, οι οποίοι μάλιστα του έδιναν και συμβουλές. Στο εν λόγω βίντεο διακρίνεται η μητέρα του τενίστα να παρεμβαίνει στην προπόνηση, με τον πατέρα του Τσιτσιπά να της κάνει νόημα για να σταματήσει.

Η μητέρα του Τσιτσιπά ήταν τενίστρια στο παρελθόν και ο 27χρονος έχει αναφέρει στο παρελθόν πως: του έδωσε πειθαρχία στο παιχνίδι του.