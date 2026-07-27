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Ο Γιώργος Φλωρίδης κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για κακοπαιγμένο θέατρο και υποστήριξε ότι η ίδια θα έρθει αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του υπουργού, χαρακτηρίζοντάς τον διορισμένο πρόσωπο και κάνοντας λόγο για σκαιά παρουσία εντός του κοινοβουλίου.

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Ακόμη μια σφοδρή αντιπαράθεση εντός της Ολομέλειας είχαν ο Γιώργος Φλωρίδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή την φορά λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης βρισκόταν στο βήμα της Βουλής για την τοποθέτηση του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τον διακόπτει, εκτός μικροφώνου, με έντονο και συνεχές τρόπο.

«Θυμίζετε κάποιους στρατιώτες Γιαπωνέζους που πολεμούσαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε νησιά του Ειρηνικού. O πόλεμος είχε τελειώσει, τους βρήκαν 20 χρόνια μετά» είπε προςτην πλευρά της ο Γιώργος Φλωρίδης και πρόσθεσε: «Πιστεύετε ότι ο πόλεμος ο δικός σας, αυτό το κακοπαιγμένο θέατρο, συνεχίζεται εντός της Βουλής. Κάνετε λάθος. Έχετε ξεμείνει στην αίθουσα αυτή γιατί αυτό το δακρύβρεχτο έργο σας δεν κόβει πια εισιτήρια».

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Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει γίνει «παρακολούθημα» του Κυριάκου Βελόπουλου με το αφήγημα των ξυλολίων και συνέχισε λέγοντας πως «αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από τον χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. Είστε σε λάθος μέρος, φωνάζετε σε λάθος μέρος. Δεν είναι εδώ οι εχθροί σας. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι οι καμία δεκαριά άρσεις ασυλίας και τα 6-7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αυτό το έργο δεν πουλάει εδώ μέσα. Έξω από εδώ είναι αυτοί που σας αποδεκατίζουν».

Καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχιζε με ένταση να διακόπτει τον υπουργό Δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε πως «έξω έχει ζέστη, εδώ έχει δροσιά, έχει…δεν ξέρω, παραξενεύομαι. Σας τα είπα και την άλλη φορά, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, εγώ δικηγόρος είμαι».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στα όσα έλεγε ο Γιώργος Φλωρίδης, αντέδρασε έντονα από τα έδρανα, φωνάζοντας «νοσταλγός της Χούντας, διορισμένος. Διορισμένος είναι. Ένα χυδαίο διορισμένο πρόσωπο. Ελέω Μητσοτάκη διορισμένος και όχι εκλεγμένος», ενώ λίγο αργότερα, παίρνοντας τον λόγο μίλησε για «σκαιά» παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης.