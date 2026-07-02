Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία του πρώτου Κώδικα Ιδιοκτησίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οριζόντιας και κάθετης συνιδιοκτησίας που ισχύει από το 1929.

Συστάθηκε ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή υπό την Αρεοπαγίτη Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, η οποία θα ολοκληρώσει το έργο της έως το επόμενο φθινόπωρο.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην κωδικοποίηση των διάσπαρτων διατάξεων, την απελευθέρωση δεσμευμένων ακινήτων και την ταχύτερη επίλυση διαφορών που προκύπτουν στις πολυκατοικίες.

Το νέο πλαίσιο θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο και την Τεχνητή Νοημοσύνη, απλοποιώντας τις διαδικασίες ανοικοδόμησης, μεταβιβάσεων και λήψης αποφάσεων από τους συνιδιοκτήτες.

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Σε μία καινοτόμα νομοθετική πρωτοβουλία προχωράει η κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό των σχέσεων συνιδιοκτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα της ριζικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου οριζόντιας- κάθετης ιδιοκτησίας, το οποίο χρονολογείται από το 1929!!!

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και έως στο τέλος της χρονιάς θα έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά, ο Κώδικας Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου μαζί με τον υφυπουργό Ι. Μπούγα.

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Βασικός σκοπός είναι η απελευθέρωση και αξιοποίηση των ακινήτων, η αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων της συνιδιοκτησίας και η ταχύτερη επίλυση διαφορών που προκύπτουν από αυτήν σήμερα. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται σε συνέχεια του εκσυγχρονισμού του Κληρονομικού Δικαίου και στοχεύει στην προσαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και τις σύγχρονες συνθήκες συμβίωσης.

«Σχεδόν εκατό χρόνια μετά τον βασικό νόμο (3741/1929) για την οριζόντια ιδιοκτησία αποφασίσαμε να πάρουμε μια συνολική πρωτοβουλία που αφορά όλες τις εκκρεμότητες για την ιδιοκτησία και κυρίως την συνιδιοκτησία των Ελλήνων. Για να μπορέσουμε να εκσυγχρονίσουμε όλες τις σχετικές διατάξεις το πρώτο μεγάλο βήμα είναι να κωδικοποιήσουμε τη νομοθεσία, καθώς υπάρχουν περισσότερες από χίλιες διατάξεις, που είναι διασπαρμένες σε διάφορα νομοθετήματα. Στη συνέχεια να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για να μπορέσει η ιδιοκτησία που είναι δεσμευμένη να απελευθερωθεί και κυρίως να μπορεί ν’ αξιοποιηθεί, αφαιρώντας όλους τους περιορισμούς που υπάρχουν σήμερα. Έτσι, θα μπορέσουμε να καταστήσουμε χιλιάδες ιδιοκτησίες με κανονικούς τίτλους για να μπορούν οι πολίτες στη συνέχεια να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, όπως νομίζουν» σημείωσε ο κ. Φλωρίδης.

Η νέα Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή



Προς το σκοπό αυτό συστάθηκε με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, υπό την Αρεοπαγίτη Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, με εξειδίκευση στο Εμπράγματο Δίκαιο, στο Δίκαιο του Κτηματολογίου και την Ακίνητη Ιδιοκτησία.

Στόχος – όπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης – είναι το έργο της Επιτροπής να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά, ο Κώδικας Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα

«Το πρώτο μεγάλο βήμα είναι να κωδικοποιήσουμε τη νομοθεσία, καθώς υπάρχουν περισσότερες από χίλιες διατάξεις, που είναι διασπαρμένες σε διάφορα νομοθετήματα. Στη συνέχεια να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για να μπορέσει η ιδιοκτησία που είναι δεσμευμένη να απελευθερωθεί και κυρίως να μπορεί ν’ αξιοποιηθεί, αφαιρώντας όλους τους περιορισμούς που υπάρχουν σήμερα. Έτσι, θα μπορέσουμε να καταστήσουμε χιλιάδες ιδιοκτησίες με κανονικούς τίτλους για να μπορούν οι πολίτες στη συνέχεια να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, όπως νομίζουν» υπογράμμισε ο υπουργός.

Ι. Μπούγας: Οι βασικοί άξονες της πρωτοβουλίας





Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες της νομοθετικής πρωτοβουλίας για ένα σύγχρονο, ενιαίο και λειτουργικό πλαίσιο συνιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε:

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– Στην ενοποίηση των διάσπαρτων σε δεκάδες νομοθετήματα διατάξεων (ν. 3741/1929 κ.ά.) και προσαρμογή τους στα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.

– Στη σύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο σε περιβάλλον Τεχνητής Νοημοσύνης και με το πολεοδομικό–περιβαλλοντικό δίκαιο, με τη συνεργασία του ΤΕΕ.

– Στην απλοποίηση της διαδικασίας ανοικοδόμησης κοινών οικοπέδων και καθ’ ύψος επέκτασης των υφιστάμενων οικοδομών.

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– Στην ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές διανομής και προσαρμογή των ρυθμίσεων στις νέες διατάξεις του κληρονομικού δικαίου.

– Στην απλοποίηση της λειτουργίας πολυκατοικιών – διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων μεταξύ των συνιδιοκτητών και στην τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών.

– Στην παροχή τίτλων ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις.

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