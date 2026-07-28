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Η ένταση πυροδοτήθηκε από διαφωνίες σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και τη λειτουργία του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, υποστήριξε ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο λειτουργεί με ασφάλεια, εξαιρώντας μόνο την περιοχή που επλήγη από την κακοκαιρία Daniel.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Φωτεινή Αραμπατζή για συγκάλυψη του διευθύνοντος συμβούλου και για σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Φωτεινή Αραμπατζή απέρριψε τις κατηγορίες τονίζοντας ότι η υπόθεσή της έχει αρχειοθετηθεί και ζήτησε από την Κωνσταντοπούλου να σεβαστεί το τεκμήριο αθωότητας.

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Στα ύψη ανέβηκε ο «υδράργυρος» της σύγκρουσης μεταξύ της Φωτεινής Αραμπατζή και της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου τα μέλη της οποίας ενημέρωνε ο διευθύνων σύμβουλος των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» Χρήστος Παληός. Η συνεδρίαση «πήρε φωτιά» με τις δυο γυναίκες να έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με φόντο την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο και την υποθέση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Παληός υποστήριξε πως ο σιδηρόδρομος λειτουργεί σήμερα «με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των τελευταίων ετών». Σύμφωνα μετον ίδιο εξαίρεση αποτελεί η περιοχή η οποία χτυπήθηκε από τον Daniel, στην οποία τα έργα θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ειδικότερα και αναφερόμενος στο σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS ο διευθύνων σύμβουλος των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» τόνισε πως λειτουργεί σε όλο τον άξονα, εκτός από την περιοχή από Λιανοκλάδι μέχρι Κραννώνα, ενώ αναφέρθηκε στις επιπλέον δικλείδες ασφαλείας που έχουν ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται πως μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Χρήστος Παλιός, μιλώντας στη Βουλή, και η αναφορά του πως «δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS», είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Μιλένας Αποστολάκή, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η οποία κατήγγειλε πως «τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών είναι εκτός λειτουργίας».

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο της τον Χρήστο Παληό κατηγορώντας τον πως δεν απάντησε ουσιαστικά για το «έλλειμμα» ασφάλειας, αλλά και τη «σύγκρουση συμφερόντων», για την οποία τον κατηγόρησε. Το «φυτίλι» της άγριας σύγκρουσης άναψε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την προεδρεύουσα της Επιτροπής Φωτεινή Αραμπατζή πως «προστατεύει» τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας σιδηροδρόμων και πως «επιτελεί ρόλο συγκάλυψης» έτσι ώστε ο τελευταίος να μην απαντά στα ερωτήματα.

Πολύ γρήγορα, ωστόσο, η κόντρα μεταξύ των δυο γυναικών οδηγήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη «γαλάζια» βουλευτή να αποκρούει τις κατηγορίες περί εμπλοκής της, λέγοντας πως «είμαστε αθώοι και αρχειοθετημένοι». Η Φωτεινή Αραμπατζή σημείωσε μάλιστα πως «μια συγνώμη είναι ενδεδειγμένη» τόσο για την ίδια όσο και για τους βουλευτές, των οποίων επίσης οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της, τόνισε πως η «γαλάζια» προεδρεύουσα «ουδέποτε κρίθηκε» καθώς «προστατεύτηκε» από τη ΝΔ και το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Ενδεικτικός της έντασης του καυγά μεταξύ της Φωτεινής Αραμπατζή και της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι ο διάλογος που κατεγράφη:

Φωτεινή Αραμπατζή: Δε σας επιτρέπω. Εγώ διευθύνω τη διαδικασία. Δεν είναι επίπεδο αυτό.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δώστε μου το λόγο.

Φωτεινή Αραμπατζή: Όχι, δε σας τον δίνω. Η συνεδρίαση έχει να κάνει με παροχή ενημέρωσης σε σχέση με τη Σύμβαση…. Γνωρίζετε τον Κανονισμό. Σε μένα δε θα υψώνετε τον τόνο της φωνής σας…

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί τι είστε εσείς… Στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ είστε.

Φωτεινή Αραμπατζή: Μιλάτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εσείς; Που θα έπρεπε να είστε προασπίστρια του τεκμηρίου αθωότητας ως δικηγόρος;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διάβασα τη δικογραφία! Που σηκώνατε τα τηλέφωνα και παίρνατε…

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Φωτεινή Αραμπατζή: Μιλάτε εσείς μετά την έκθεση Τυχεροπούλου; Πολύ καλά έκανα και σήκωνα τα τηλέφωνα για δίκαια αιτήματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να κατεβείτε από την έδρα, έχετε σύγκρουση συμφερόντων.

Φωτεινή Αραμπατζή: Αυτά είναι στη φαντασία σας, η οποία ξεπερνά τα πιο ευφάνταστα σενάρια….

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε όλη τη δικογραφία είναι οι διάλογοί σας.

Φωτεινή Αραμπατζή: Είναι ενδεδειγμένη μια συγγνώμη σε εμένα και τον Λιβανό και σε όσους αρχειοθετήθηκαν…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κριθήκατε ποτέ, σας προστάτευσε η ΝΔ!

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Φωτεινή Αραμπατζή: Δεν είναι μαγαζί σας η Βουλή, δεν έχετε το λόγο. Δεν είναι ιδιοκτησία σας εδώ.

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δική σας ιδιοκτησία είναι η Βουλή φαίνεται και κάνετε ό,τι θέλετε. Άξιος ο μισθός σας, άξια και η προστασία σας για το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Φωτεινή Αραμπατζή: Την έκθεση Τυχεροπούλου τη διαβάσατε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα μας πείτε εσείς για το επίπεδο, που σας προστάτευσε η ΝΔ;

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Φωτεινή Αραμπατζή: Διαβάστε τη δικογραφία…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τη διάβασα, στον καταδικασμένο Μελά μιλάτε.

Φωτεινή Αραμπατζή: Δεν έχετε το λόγο κυρία μου. Μας επιτρέπετε; Μιλήσατε συνολικώς 25 λεπτά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και λοιπόν; Αρκούν για 57 νεκρούς;

Φωτεινή Αραμπατζή: Όχι αυτά σε μένα. Να μιλάτε τότε για τρία εικοσιτετράωρα…